Rafa Jódar slår Joao Fonseca i det første direkte oppgjøret mellom tenåringene

Tennissensasjonen Rafael Jódar vant en sen kveldskamp mot Joao Fonseca i Madrid Open i den første av det mange eksperter tror vil bli en ny "klassiker" i tennissporten. Jódar vant 7-6(4), 4-6, 6-1, en kamp der begge viste sine utrolige ferdigheter, men der Jódar så ut til å være mer fysisk forberedt på en så krevende kamp.

Begge er de to eneste spillerne født i 2006 som har vunnet en ATP-turnering: Fonseca, som er rangert som nummer 31, har litt mer erfaring, og har allerede vunnet en ATP 500-turnering, Swiss Indoors i oktober 2025.

Jódar, som er rangert som nummer 42 i verden, vant sin første ATP 250-tittel i Marrakech tidligere denne måneden, og nådde deretter semifinalen i ATP 500-turneringen Barcelona Open, og i Madrid har han allerede vunnet sin første topp ti-seier, da han i forrige runde slo Alex de Miñaur, som er nummer 8 i verden, og tapte bare fire partier. Jódar er den tredje spilleren født i 2006 som når 16-delsfinalene i Masters 1000, etter Fonseca og Martín Landaluce i Indian Wells forrige måned.

Rafael Jódar møter tirsdag Vit Kopriva, som er nummer 66 i verden, og som kvalifiserte seg da hans rival Arthur Rinderknech trakk seg, noe som gjør ham til et tilsynelatende lettere "bytte" for Jódar. Vinner Jódar, kan han møte Jannik Sinner i kvartfinalen.