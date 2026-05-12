Rafa Jódar tar en symbolsk seier i Italian Open og står som leder for den nye generasjonen i tennissporten

Rafael Jódar gjør en stor innsats for å sørge for at alle kjenner navnet hans. Den 19 år gamle spanjolen har blitt den første spilleren under 20 år som har nådd flere kvartfinaler i Masters 1 000 siden Novak Djokovic i 2007, to på rad (Madrid Open og nå Italian Open). Han gjorde det med stil, med en symbolsk 6-1, 6-4-seier over Learner Tien, 20-åringen som vant den forrige utgaven av Next Gen ATP Finals, men som tapte for Jódar i gruppespillet, noe som betyr at spanjolen nå leder 2-0 mot amerikaneren.

Også i Madrid slo Jódar Joao Fonseca i deres første duell: Fonseca var gjennombruddsstjernen forrige sesong, Next Gen ATP Finals-mester i 2024 og ble (og blir fortsatt) ansett som en av fremtidens potensielle toppspillere, men Jódar har passert ham på alle parametere: Han leder Next Gen Race med 1169 poeng, mer enn dobbelt så mange som Fonseca, og ligger på 12. plass sammenlagt i ATP Race to Turin. Og mens Jódar er blant de åtte siste, måtte Fonseca se seg slått i første runde av den useedede Hamad Medjedovic.

Jódar ble bare stoppet av Jannik Sinner i Madrid forrige måned, og verdenseneren hadde det ikke lett, og ble tatt til tie-break i andre sett; senere roste Sinner sin rival og dedikerte seieren til ham, og skrev "for en spiller" over kameraet. Det neste for Jódar, etter debutkampen mot Sinner... kan bli debutkampen mot verdens nummer 3, Alexander Zverev, i kvartfinalen.