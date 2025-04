Rafa Nadal forklarer hvorfor han "ikke savner tennis i det hele tatt"

HQ

Rafa Nadal la vekk racketen i fjor, 38 år gammel, og avsluttet dermed en av de mest suksessrike tenniskarrierene gjennom tidene, med blant annet 22 Grand Slam-titler, to olympiske gullmedaljer og fem Davis Cup-titler. Tidligere denne uken fikk han en spesiell hyllest under den 25. utgaven av Laureus Awards i Madrid, der han mottok prisen Sporting Icon Award.

Der ble han spurt om han savner tennis, og han har et veldig klart svar. "Jeg savner ikke tennis. Faktisk savner jeg det ikke i det hele tatt. Ikke fordi jeg var sliten eller på kant med det. Ikke i det hele tatt. Jeg endte opp lykkelig, og hvis jeg kunne ha fortsatt å spille, ville jeg ha gjort det, for jeg elsket det."

"Men når du innser at du ikke kan det, er det da du lukker gapet. Det tok meg den tiden jeg trengte for å ta avgjørelsen, for jeg trengte tid til å se om det var den rette. Å sitte hjemme på sofaen og tenke på å spille ville ha plaget meg", sa Nadal (via EFE).

38-åringen fra Manacorí forklarte at han tok seg god tid til å innse at tennisen hans var god nok til å konkurrere. "Da jeg innså at jeg ikke gjorde det, tok jeg beslutningen om å stoppe. Det er derfor jeg ikke savner det, for jeg vet at jeg har ro i sjelen fordi jeg visste at jeg ga alt, og at kroppen min ikke tålte mer. Nå følger jeg med på tennis, jeg ser de kampene som interesserer meg, men akkurat som resten av sporten."

Nadal ble også den første idrettsutøveren som vant prisene for årets idrettsutøver, årets comeback, årets gjennombrudd og Laureus Sport for Good Award.