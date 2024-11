Rafa Nadal taper det som kan bli hans siste profesjonelle tenniskamp

HQ

Rafa Nadal har tapt sin første kamp i Davis Cup-kvartfinalen i Málaga, i det som kan bli hans siste profesjonelle kamp som tennisspiller.

Den første kampen i kvartfinalen mellom Nederland og Spania, mellom Nadal og Botic van de Zandschulp, gikk nederlandsk vei (6-4, 6-4). Kvartfinalene i Davis Cup spilles i best av tre kamper, så nå er det Carlos Alcaraz som står for tur mot Tallon Griekspoor.

Hvis Alcaraz vinner, følger en tredje doublekamp. Hvis Spania vinner til slutt, kan Nadal fortsatt spille semifinale, selv om nivået han viste i dag er langt fra det vi var vant til å se hos den 38 år gamle mallorkinske tennisspilleren.

Motstanderen var raskere, og Nadal gjorde for mange feil i lange poeng, feil han ikke pleide å gjøre så ofte. På en måte slutter dette nederlaget sirkelen for Nadal: Han har spilt 31 singler i Davis Cup, og bare tapt to av dem: Den andre var den aller første kampen han spilte i Davis Cup i 2004.