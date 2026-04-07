Rafael Jódar rykker inn på ATP Topp 60 og blir sammen med Fonseca den ledende spilleren i 2006-generasjonen

Rafael Jódar tok sin første ATP-tittel bare 19 år gammel i Grand Prix Hassan II (Morocco Open ATP 250), da han slo veteranen Marco Trungelliti (36 år) med 6-3, 6-2 i en sikker serie der han bare tapte ett sett, og vant hvert eneste sett fra kvartfinalen og utover med en ledelse på minst tre game.

Vi har tidligere skrevet om Jódars fantastiske opptur, som vant tre strake ATP Challenger-titler i andre halvdel av 2025 og kvalifiserte seg til NextGen-finalen: Han gikk fra å være rangert som nummer 896 i verden ved inngangen til 2025 til nummer 168 i verden i begynnelsen av året. Han fortsatte å klatre etter matchseire i Australia, Dallas, Acapulco og Miami, der han nådde tredje runde. Seieren i Marrakech, hans kun syvende deltakelse i en ATP-turnering, gjorde at han klatret 32 plasser, til sin beste plassering i karrieren som nummer 57 i verden.

Jódar er sammen med Joao Fonseca de to eneste av den yngste generasjonen av elitetennisspillere født i 2006 eller senere som har nådd en finale på ATP-touren.