Rafael Jódar slår ut toppseedede Learner Tien i Next Gen ATP Finals: tidsplanen for torsdag

ATP Next Gen-finalen dag 1 bød på store overraskelser, da den førsteseedede Learner Tien, rangert som nummer 28 i verden, ble slått av en lavere rangert spiller, Rafael Jódar (168. i verden), noe som satte større press på Tien før dag to av konkurransen, som fortsetter i dag torsdag. Den siste dagen i gruppespillet er fredag, semifinalene spilles lørdag og finalen søndag.

Jódar reddet fire matchballer i en femsetts thriller som endte 1-4, 4-3(3), 1-4, 4-2, 4-3(4) på onsdag etter to timer. Tien er den eneste topp 100-spilleren i turneringen, etter at Joao Fonseca og Jakub Mensik trakk seg.

Tien har fortsatt en ny sjanse mot en annen spanjol, Martín Landaluce, i kveldsskiftet på dag 2, mens Jódar kan sikre seg semifinalekvalifisering hvis han slår debutanten Nicolai Budkov Kjær.

Trekning og program for ATP Next Gen-finalene på dag 2 (torsdag 18. desember):



Prizmic mot Engel: 12:00 CET, 11:00 GMT



Blockx mot Basavareddy: Ikke før kl. 13:00 CET, 12:00 GMT



Kjær mot Jódar: Ikke før kl. 17:00 CET, 16:00 GMT



Tien mot Landaluce: Rett etter forrige kamp

