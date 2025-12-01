"Rage bait" kåret til årets ord i 2025 av Oxford University Press

HQ

Nylig skrev vi om nyheten som avslørte at Cambridge Dictionary hadde kåret " parasocial" til årets ord i 2025. Nå kan vi føye til dette ved å dekke det Oxford University Press anser som Word of the Year, og dette er en utmerket avgjørelse...

"Rage bait" har blitt kåret til årets ord av det konkurrerende organet, og den offisielle beskrivelsen av begrepet er som følger: "(n.) Nettinnhold som bevisst er utformet for å fremkalle sinne eller forargelse ved å være frustrerende, provoserende eller støtende, og som vanligvis legges ut for å øke trafikken til eller engasjementet for en bestemt nettside eller konto i sosiale medier."

Du tenker kanskje: "Er ikke "rage bait" to ord?" Det har vi også gjort, og Oxford University Press kommer denne diskursen i forkjøpet ved å forklare at "Oxford Word of the Year kan være et ord eller uttrykk i entall, som våre leksikografer tenker på som en enkelt betydningsenhet." Det står også at "vi ikke er ute etter å lokke deg ved å velge to ord - selv om det ville være i tråd med betydningen av begrepet!"

For de som lurer på hva som sto på shortlisten for prisen, var de andre utvalgte begrepene "aura farming" og "biohack", og du kan lese mer om disse frasene her.

