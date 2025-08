Ragnok ErgoStrike7

HQ

Den ydmyke musen har vært en hjørnestein i datainteraksjon i flere tiår. Vi har sett alt fra enkle klikkere til vertikale grep, styrekuler og joysticks. Men nå har Ragnok bestemt seg for å bli actionhelt når det gjelder musedesign, og lanserer en dristig blanding av ergonomi og testosteron i form av en pistolformet mus. ErgoStrike7 er kanskje det morsomste, kuleste eller i det minste det mest originale som har kommet på musemarkedet på lang tid.

ErgoStrike7 kommer i en elegant, svart eske med et glanset, overdimensjonert produktbilde på forsiden. Baksiden har et annet stort bilde og en oversikt over funksjonene. Sidene er rene og prydes kun av noen få slagord: no clutter, no nonsense.

Når du løfter lokket, finner du en svart konvolutt som inneholder juridiske dokumenter og utskiftbare beskyttelsesputer for musens underside. Under dette er ErgoStrike7 pakket godt inn i et svart plastskall. En separat pappeske, utformet som en magasinklammer, inneholder lade- og tilkoblingskabelen med adapter. Inne i selve musen er det en Bluetooth-mottaker, som er tilgjengelig via en luke i bunnen.

Denne musen ser ikke bare vill ut, den er også bygget for å tilfredsstille selv de mest krevende brukerne. Metallavtrekkeren fungerer som venstre museknapp, mens den høyre knappen er smart gjemt under den. Skrollehjulet og den tilhørende tredje knappen sitter i flukt med avtrekkeren på venstre side av grepet. Rett under den finner du en frittstående "Fire"-knapp (som fungerer som et dobbeltklikk), samt frem- og tilbake-knappene, som alle er tydelig utformet for høyrehendt bruk.

Begge sider av tønnen er foret med stilige RGB-striper som skifter farge. På toppen av skaftet sitter en tremodusbryter for musens mest unike funksjon: avtrekkeren. Denne mekanismen kan stilles inn til å skyte i langsomme skudd, hurtigskudd eller deaktiveres helt. En lyddemper i gummi er inkludert for å dempe avfyringen hvis den konstante avfyringen blir for høylytt. Til tross for den fysiske avfyringen forblir musen stabil, og siktet blir ikke dårligere selv om du holder avtrekkeren nede.

Det er ingen tvil om at avtrekkeren gir FPS-spill et visceralt punch, og hjelper deg med å synke dypere inn i handlingen. Men selv med lyddemper er støyen distraherende og blir fort utmattende. Avfyringshastighetene er ikke dramatisk forskjellige, og det er en tapt mulighet at den ene modusen ikke er semi-auto eller en kort kontrollert salve. Enda mer skuffende: Spissen synkroniseres ikke med skytingen i spillet, den skyter bare med en konstant hastighet, uavhengig av hva som skjer på skjermen.

Og selv om avtrekkerens bevegelse er begrenset til en liten bakmontert blokk (ikke hele sliden), kommer den med Lego-kompatible knotter. Så ja, du kan feste en Lego-figur for å sprette sammen med det virtuelle våpenet. Og hvorfor ikke? En minifigur i begrenset opplag i esken hadde vært prikken over i-en.

Alle knapper, lyseffekter og polling-frekvenser kan tilpasses fullt ut via nedlastbar programvare. ErgoStrike7 er utviklet med tanke på FPS-spill, og kjører på Pixarts PAW 3395 optiske sensor, som sporer opp til hele 26 000 DPI. Det oppladbare litiumbatteriet på 1000 mAh gir flere titalls uavbrutte spilltimer, avhengig av innstillingene dine. Tilkoblingsalternativene inkluderer kablet, Bluetooth og 2,4 G trådløst, noe som gjør den kompatibel med både PC-er og konsoller.

Takket være den oppreiste, pistolformede designen gir ErgoStrike7 et solid grep, og hånden hviler komfortabelt på baseforlengelsen. Til tross for en litt plastaktig følelse, er konstruksjonen solid og virker klar for tung bruk. Avtrekkermekanismen føles litt skjør, selv om den ikke har mye plass til å bevege seg. De andre knappene er skarpe og godt laget.

Pekefingeren lander naturlig på avtrekkeren, men den høyre museknappen under den kan havne under langfingerens andre ledd, noe som ikke er ideelt for raske og presise trykk. Skrollehjulet og knappene betjenes med tommelen, noe som føles litt uhåndterlig. Tommelen må også strekkes ut for å nå "dobbelt"-knappen etter rullehjulet, noe som gjør den mindre egnet for rask action.

Etter å ha brukt tradisjonelle mus i flere tiår, tar det litt tid å venne seg til ErgoStrike7. Det nye grepet og de nye fingerposisjonene føles klønete og usikre til å begynne med, noe som ikke er bra for rykkete FPS-spill, men etter lengre tids bruk begynner ting å sitte. Den ergonomiske formen ligger godt i hånden, knappene er responsive og sensoren er sylskarp, noe som gjør den overraskende behagelig å bruke. Likevel føles strikeren - musens hovedfunksjon - halvferdig. Den er morsom og oppsiktsvekkende de første ti minuttene, men den er høylytt og distraherende, noe som betyr at du sannsynligvis vil slå den av med mindre du spiller en helt bestemt type spill. Konseptet er morsomt, men målgruppen er nisje, noe som dessverre gjør at denne ellers høykvalitetsenheten lurer i skyggen av mainstream-appell. Når det er sagt, må vi likevel ta av oss hatten for originaliteten og for å sette spillerkomforten i sentrum.