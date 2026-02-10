RAI Sports reportere går ut i streik i protest mot presidentens "pinlige" dekning av vinter-OL

HQ

Journalistene i RAI Sport, sportsdivisjonen til den statseide italienske TV-kanalen, har varslet en tredagers streik etter vinter-OL, samt andre tiltak for å protestere mot den "pinlige" live-kommenteringen til Paolo Petrecca, som ble utnevnt til direktør for RAI Sport i 2025, og som inkluderte flere feil som raskt gikk fra å være morsomme tabber til å bli offentlig pinlig.

CDR, den interne fagforeningen som representerer Rai-journalistene, kunngjorde mandag at reporterne fra nå av og frem til slutten av kampene vil trekke sine signaturer og by-lines fra alle rapporter, lenker og kommentarer, "i påvente av at selskapet endelig skal erkjenne skaden direktøren for Rai Sport har forårsaket". "I tre dager har vi alle vært flaue, ingen ekskludert, og uten egen skyld", heter det i uttalelsen.

Petrecca, som ledet Rai News mellom 2021 og 2025 før han ble utnevnt til Rai Sport-direktør i fjor, startet sin live-dekning av åpningsseremonien til vinter-OL, som ble holdt i Italia, ved å feilaktig navngi San Siro stadion i Milano "Stadio Olympico", og tilsynelatende blande den med Romas olympiske stadion.

Deretter forvekslet han Matilda de Angelis med Mariah Carey (noe den italienske artisten erkjente i et Instagram-innlegg), trodde at IOC-president Kirsty Coventry var datter av den italienske presidenten Sergio Matarella, og da idrettsutøverne kom inn på stadion, sa han at "spanske idrettsutøvere alltid er veldig varme" og at kinesiske idrettsutøvere "alltid har telefoner i hendene".

Petraccas feil ble raskt brukt som et politisk våpen, gitt RAI Sport-presidentens nærhet til Giorgia Meloni. RAI Sports reporterforening sa at "dette ikke er et politisk spørsmål, slik noen vil ha det til, men et spørsmål om respekt og verdighet i offentlig tjeneste".