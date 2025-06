Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

HQ

Atlus vil være 40 år som videospillutviklingsstudio i 2026. 40 år. En sann bragd som knapt en håndfull selskaper på planeten ikke bare kan matche, men også aspirere til, i denne bransjen. Og i løpet av denne tiden har de selvfølgelig gitt ut en rekke verk, hvorav mange vi ikke engang har hørt om i Vesten. Andre kom sent til oss, eller seriene deres ble ikke fullført underveis. Men man kan alltid se den urkraften i alle ideene deres. Kampen for å redde verden, demonene (både de indre og de ytre) som må bekjempes.

I dag kjenner de aller fleste spillere Atlus først og fremst for Persona -serien, de nyeste Shin Megami Tensei -spillene og det nyere Metaphor: ReFantazio, men studioets portefølje er langt mer omfattende og variert enn mange spillere antar, spesielt de yngre generasjonene som har lært å sette pris på JRPG-er takket være disse spillene. Hvis vi går tilbake til Shin Megami Tensei, som er opphavet til mange av karakterdesignene og fortellingsstrukturen i disse spillene, har det gitt opphav til en rekke spin-offs, som de nevnte Persona og Devil Summoner -spillene, som det opprinnelige Shin Megami Tensei: Devil Summoner stammer fra: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army, fra 2006.

Denne SMT-spin-off-franchisen skilte seg ut ved å være actionbasert i stedet for turbasert, selv om den beholdt både fiendens (demonens) design og narrative elementer, ferdigheter, elementære styrker og svakheter, og fusjons- og kombinasjonsalternativer for å skape kraftigere demoner. Og nå, nesten tjue år senere, gir studioet oss muligheten til å gjenoppleve historien om Raidou Kuzunoha XIV, helten som vokter over Tokyos sikkerhet mot demoner i 1930-tallets Taisho-æra i Japan.

Dette er en annonse:

Raidou er en nykommer i byen som begynner å jobbe på Narumi Detective Agency, der han spesialiserer seg på overnaturlige saker i en tid med store sosiale konflikter i landet, som legger av seg sine gamle skikker og åpner seg mot Vesten, samtidig som det begynner å forme den ekstremistiske tankegangen som skulle føre til japansk imperialisme og allianse med andre likesinnede makter under andre verdenskrig. Men før alt dette er Raidou Remastered en mysteriehistorie der vi begynner å etterforske forsvinningen til en 15 år gammel jente ved navn Kaya, som er knyttet til en mystisk demonbesverger som myrder og får folk til å forsvinne over hele byen under kallenavnet Caparroja. Raidou tilhører Kuzunoha -klanen, et hemmelig samfunn av demonbesværgere som beskytter Japan mot truslene fra Antiworld, som demonenes hjem kalles.

Mens vi reiser rundt i Tokyo, både på vår side av sløret og i åndeverdenen, avdekker vi en historie og bygger opp vårt eget team av demonallierte for å stoppe trusselen. Historien er delt inn i kapitler der vi utforsker ulike nabolag og leter etter ledetråder, avhører vitner og avslører de små historiene bak dem, samtidig som vi deltar i livlige kamper mot demoner. Det er et interessant premiss som fungerer, men som i denne moderne versjonen har sine begrensninger i forhold til det originale designet.

Etterforskningen er dessverre for lineær og krever ingen deduksjon fra spillerens side. Raidou finner raskt ledetråder eller uregelmessigheter i kulissene i hver sak, og når han ikke gjør det, oppfordrer Gatou deg raskt til å bruke den tilsvarende demonens evne for å finne den. Du trenger ikke engang å kjenne dem: Det er nok å ha et tilstrekkelig utvalg av disse evnene til at du ikke engang trenger å besøke Goumaden for å utføre sammensmeltinger. Goumaden er et hemmelig paranormalt forskningslaboratorium som drives av Dr. Victor, i likhet med Velvet Room i Persona -spillene (noe som merkelig nok har fått meg til å tenke at det gir mening at Igor er mentoren der), og det er her vi får de beste demonene og også oppgraderer Raidous sverd med sverdalkymi, noe som gir det spesielle evner.

Dette er en annonse:

Kampene er underholdende, men kanskje litt for lette å "knekke" til tider ved å farme nivåer og trykke på actionknappene i de fleste kampene. Det er bare de evnebaserte bosskampene som tvinger deg til å holde et ekstra øye med skjermen til enhver tid. Vanskelighetsgraden i disse spesielle kampene øker, men det er ikke noe som er altfor vanskelig (på normal vanskelighetsgrad) til at du blir svett, spesielt ikke hvis du allerede er kjent med SMT og Persona demonfusjonssystemet fra de siste årene.

Raidou Remastered SMT bringer noen forbedringer av livskvaliteten, selv om den nye versjonen har handlet mer om å finjustere karakteranimasjoner, gjøre kampene raskere og gi mer dybde og liv til de dynamiske bakgrunnene som erstatter originalens forhåndsrenderte bakgrunner. Det er imidlertid noen ekstra funksjoner som gjør opplevelsen morsommere og som er verdt å merke seg. Først og fremst er det stemmeskuespillet til karakterene (både bipersoner og til og med demonene du kan påkalle og sjefene).

Menyen har også blitt tilpasset moderne tider og strømlinjeformet. For eksempel er det nå et menyalternativ for å snakke direkte med alle demonene i rekkefølge og samle gavene de har funnet i løpet av spillet (jo høyere lojalitetsnivå, desto oftere vil de tilby deg gaver). Det er også et Fast Forward -alternativ i dialogene og et hurtiglagringsalternativ uten å måtte gå tilbake til Narumi Detective Agency eller søke etter dragekildene (lagringspunktene) i fangehullene. Vi har nå også muligheten til å se gjennom saken og de mest fremtredende navnene og stedene. Selv om m'sucia ikke er like minneverdig som mer aktuelle verk fra studioet, leverer det, og her opprettholder den originale stilen med en mer moderne Atlus remaster.

Når det gjelder de nåværende versjonene av Raidou Remastered, har vi brukt Switch 1 -versjonen og gjennomført denne anmeldelsen med å starte på konsollen og deretter overføre lagringsdataene og fortsette på Nintendo Switch 2, men vi har ikke lagt merke til noen endringer eller forskjeller selv med lanseringsoppdateringen, så den opprinnelige Switch 2 -versjonen, hvis den har noen forbedring, er den ikke merkbar fra den forrige modellen.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army vil appellere til Atlus fans både for sin kjente fortelling og sin veldig forskjellige tilnærming til den vanlige turbaserte kampen. Til tross for ansiktsløftningen er det likevel en tittel som er nesten to tiår gammel, så det er visse begrensninger du bør være klar over før du kaster deg ut i det. Det gir deg 30 timers tilfredsstillende spilling i et "normalt" tempo, og selv om det er lett å utnytte systemene, blir det ikke kjedelig eller altfor repetitivt. Og hvem vet, kanskje Atlus gjør seg klar til å revidere modellen med et nytt Raidou i horisonten ...