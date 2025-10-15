Raila Odinga, et kenyansk politisk ikon, går bort 80 år gammel Den tidligere statsministeren og livslange opposisjonslederen formet flere tiår av Kenyas demokratiske kamp.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Raila Odinga, en av Kenyas mest innflytelsesrike politiske skikkelser, har gått bort mens han mottok behandling i India, ifølge kilder i familien. Odinga var kjent for sin utrettelige kamp for demokrati og menneskerettigheter, og han var en toneangivende stemme i Kenyas moderne politiske landskap. Karrieren hans var preget av gjentatte presidentkandidaturer, harde kamper om valgresultatene og en historisk rolle i maktfordelingen som satte en stopper for en av landets dypeste kriser. Til tross for fengsling og eksil forble han et symbol på motstandskraft og reformvilje. I løpet av de siste timene har ledere over hele Afrika hyllet en mann som mange anså som det moralske hjertet i kenyansk politikk. Rest in peace, Raila Odinga. Nairobi, Kenya - 10. september 2023: Opposisjonsleder i Kenya Raila Odinga smiler på et av sine politiske møter // Shutterstock