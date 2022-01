HQ

Hvis dere har lest vårt tidligere forspill av Rainbow Six: Extraction vet dere også at Ubisofts nye konkurranseskytter ikke har vært særlig overbevisende. Dette er et spill satt til Tom Clancy Rainbow-universet, og med en fokusendring i rollegalleriet fra Rainbow Six: Siege, hvor de går fra å slåss mot hverandre til å samarbeide som en del av responsenheten React, slåss de nå mot en voksende utenomjordisk livsform kjent som Kimære-parasitten. Utformet som en førstepersonsskyter har Extraction mange av de kjente kjerneelementene og spillmekanikkene Siege stiolte med, inklusive ødeleggbare omgivelser og taktisk spilling. Men ulikt Siege er dette et samarbeidsspill med elementer av sniking og horder, satt mot zombie-aktige romvesenfiender. Det er langt i fra noe vi tidligere har sett i Rainbow-universet, for å si det mildt.

Du lurer kanskje på hvordan Extraction fungerer. Likesom Siege er det ikke en kampanjemodus eller et drivende narrativ. Det er fire hovedområder du spiller på, (New York, San Francisco, Alaska og Truth or Consequences) hvor du må fullføre en rekke oppgaver for å tjene erfaringspoeng til både deg og kontoen din, samt nytt utstyr. Og det er i grunn det hele. Kanskje virker det rart å koke det ned slik, men det er faktisk ikke mye mer å gjøre foruten å gjenta disse oppdragene og slåss mot romvesen, mens du låser opp forhistorien for å finne ut hva Kimære-parasitten er og hvordan den kan beseires.

La det være klart at dette ikke akkurat blir til en utfyllende spillopplevelse. De første par timene er i og for seg artige, der du låser opp nytt utstyr og slåss mot stadig vanskeligere odds som krever lagarbeid og strategi. Men etter hvert som man har gjort dette en stund kommer det et øyeblikk hvor man innser at man gjør det samme om og om igjen uten å helt forstå hvorfor, og den spillmekaniske loopen blir langdryg og slitsom.

Apropos spillmekanisk loop - et grunnleggende aspekt av Extraction er at det ber deg om følgende; velg en av fire nivåer (som for øvrig er delt inn i tre underområder,) velg én av fire økende vanskelighetsgrader, sett sammen et lag av Operators og utfør tre hovedoppdrag fordelt mellom hver av de førnevnte tre underområdene. Dette kan for eksempel bestå i å redde en fanget REACT-forsker, fange en viktig Archaean (eksempelvis en tykt pansret fiende) og deretter sprenge en Arch Spine i lufta, som gjorde at Archaean-redene vokste der i utgangspunktet. Det er rundt ti forskjellige oppdragstyper å fullføre, og noen av dem virker kjente. 'Biopsy' ber deg uskadeliggjøre et mål og sikre en vevsprøve av liket, mens 'Hunt' ganske enkelt krever at du dreper en fiende. Oppdragene er tilfeldig gitt, som betyr at du er nødt å være kjapp med å velge hvem av dine Operators som er egnet for oppgaven.

Tross hvordan spillet virker så kan man faktisk spille Extraction alene, i par eller som en trio, hvorpå spillet skreddersyr vanskelighetsgraden og mengden og typer fiender du møter på i henhold til lagets størrelse. Under et nivå vil en vesentlig del av Extraction sirkulere rundt å navigere seg stille gjennom nivået, uskadeliggjøre bol uten å gjøre fienden oppmerksom. Hvis dette skjer er det fort gjort at du blir springet ned av en horde av snerrende monstre, og dersom du havner nede for telling er det ikke mulig å spille før noen redder deg fra stedet du døde på. Selv om større deler av laget ditt er uspillbart, vil du likevel ikke bli stengt ute fra spillet dersom du dør, ettersom en Operator alltid blir hentet inn igjen slik at du kan fortsette å spille.

Extraction stiller med 18 spillbare karakterer, hvor hver og en er en kopi av sine Siege motstykker. Sledge smadrer fremdeles vegger, Ela kaster fremdeles sjokkgranater og Doc har fremdeles sprøyter i lomma. Hver karakter, som jo var tilfelle i Siege, har en 'stat line' som gjenspeiler deres design, som betyr at noen karakterer er raskere mens andre har mer rustning og følgelig tåler mer juling. Dette, kombinert med deres tilgjengelige våpen, betyr at du selv må vurdere hvordan du skal bruke dem under et oppdrag. Tachanka og hans .50 kaliber geværtårn er for eksempel ikke det beste valget dersom du vil gå ubemerket hen.

Hva sluttspillinnhold angår, koker det hele ned til to ting: Assignments og Maelstrom Protocol. Disse aktivitetene spilles som del av en trio, og tilbyr en langt mer utfordrende spillopplevelse grunnet diverse oppdragsmodifikasjoner og økende volum av Archaen. Belønningen for å gjennomføre disse er følgelig større. En annen hovedforskjell mellom disse modusene og vanlig flerspiller er at du forventes å kunne fullføre flere oppdrag - så mye som ni i Maelstrom - og for å gjøre det enda mer vanskelig er ressurser langt mer mangelvare, som krever enda mer strategisk tenkning fra din side. Disse modusene er blant det beste Extraction har å tilby, men de er selvsagt betydelig vanskeligere, og kan virke avskrekkende på mindre erfarne spillere.

Det hersker ingen tvil om at Extraction er godt lagd, hva spillmekanikk og grafikk angår, men det er dermed ikke sagt at det er like fornøyelig å spille. Som tidligere nevnt er progresjonen omtrent så uinspirert som man får det. Hvis du ikke liker å hele tiden kverne deg gjennom ett erfaringsnivå etter det andre, om og om igjen, for å få hakket bedre utstyr, så kommer du neppe til å orke Extraction i lengden.

Dette geleider oss like greit til en av de større bekymringene spillet gir, og det er at det ikke virker levedyktig i lengden. Det er et som ikke legger noen innsats i å ville få deg til å spille. Det å gå opp noen nivåer, låse opp nytt utstyr og avdekke lore føles ikke like givende etter de første par timene. For all del, det føles godt å spille, og fra det vi har sett er det såpass godt håndverk at bugs er i påfallende mindretall. Men vil Extraction få deg til å klø etter å spille det, timer, dager, uker eller måneder etter lansering? Neppe.

Dette er i aller høyeste grad et spill som passer for Xbox Game Pass og PC Game Pass; et passende spill å plukke opp for en sløv helg med venner i noen timer. Det det ikke er, er det neste Tom Clancy-spillet man burde forplikte seg til. Den oppgaven utfyller Siege fremdeles ganske godt. Extraction er et spill som føyer seg inn i rekken blant forglemmelige coop-zombie-spill, som Back 4 Blood. Noe mer kan vi ikke si at dette spillet kommer til å være, som jo er litt skuffende.