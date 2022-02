Rainbow Six: Extraction - En siste forhåndstitt

HQ

Vi begynner å nærme oss den offisielle lanseringsdagen til Rainbow Six: Extraction, et samarbeids-skytespill fra Ubisoft som bringer sammen en rekke Operators og rollefigurer vi har blitt kjent med gjennom årenes løp via Rainbow Six: Siege for å stå opp mot en ny, dødelig, invaderende og raskt utviklende trussel fra verdensrommet. Selv om Extraction ligner på Siege i spillestil og byr på de samme rollefigurene og det samme kontrollsystemet, vil denne tittelen gå fra å være et taktisk skytespill som PvP-tittelen har utmerket seg som til fordel for en tilnærming med sniking i fokus. Dette er naturligvis litt annerledes enn hva vi er vant med å spille med disse rollefigurene.

Lanseringen nærmer seg og jeg har tidligere fått muligheten til å se nærmere på Extraction, der mine hovedtrekk fra testen handlet om snikeelementene, hvordan utfordringen var skuffende, flere Operators føltes ubrukelige helhetlig sett, men at skytingen som forventet fortsatt var like fantastisk. Etter nå å ha fått en siste forhåndstest kan jeg legge til at de første punktene har blitt rettet på og at det siste punktet fortsatt er gyldig, men samtidig har denne lengre testøkten brakt med seg et par bekymringspunkter som gjør meg usikker på spillet og dets fremtid.

Bare for å få det avklart, er konseptet i Extraction å dra til et sted som viser en stor grad av utenomjordisk (Archaean) påvirkning for å gjennomføre en rekke mål uten å bli overveldet av parasittstyrkene før man finner en utvei fra samme område. Disse målene kan være alt fra å redde en savnet Operator som falt under et tidligere oppdrag til å eliminere viktige Archaean-mål eller ødelegge viktige utenomjordiske installasjoner, for eksempel et ganske motstandsdyktig bol. Ulempen er selvfølgelig at hvert område er stappfullt av forskjellige Archaean-styrker, deriblant skapninger som kan skyte prosjektiler på deg eller eksplodere i en sky av giftig gass, og du må fullføre hvert oppdrag uten at Arcaheans oppdager og overvelder deg slik at du feiler oppdraget.

Det kreves lagarbeid og strategi å fullføre hvert oppdrag, og den beste måten å håndtere et område på er å gå rundt, fjerne bol som spyr ut nye Archaeans og eliminere de utenomjordiske skapningene, slik at du kan håndtere et mål uten å bli svermet av dem. Det er en type spillestil som er ganske moro og nå også ser ut til å by på litt utfordringer innimellom. Tidligere følte jeg at snikingen var altfor sterk slik at du kunne valse gjennom et område med lyddempede våpen uten å bli angrepet noen gang, men nå virker dette å være tonet ned, ettersom Achareans blir lettere varslet og oppfører seg mer aggressivt. Dette betyr at her får man et spill der man vil dø ofte hvis man ikke tar seg god tid og bruker evnene sine på best mulig måte.

Ta Vigil, for eksempel. Han kan bruke sin ERC-7-snikeegenskap til å gjemme seg fra Archaeans, noe som lar seg speide mer effektivt for laget mens alle andre bruker droner på to hjul for å samle mer informasjon. Legg til Sledge på laget ditt som kan bruke hammeren sin til å åpne nye veier der man finner knuselige vegger, og topp det hele med Alibi som kan slippe løs Prisma-hologrammene sine til å distrahere Archaean-skapningene hvis kaoset bryter løs. Ettersom spillet byr på 18 Operators ved lansering er dette bare ett eksempel på et lag man kan forvente å sette opp i Extraction.

Likevel er det ett av de gamle problemene som fortsatt henger igjen. Jeg nevnte at en Operators evner føles mer verdifulle og brukbare i spillet, men når det er sagt gikk jeg fortsatt gjennom lengre perioder hvor jeg aldri trengte å bruke en eneste evne fordi de lyddempede våpnene er så sterke. Samtidig møter man nå på flere fiender på høyere vanskelighetsgrader, og mangler man en rollefigur som kan lege deg har du i praksis skrevet under din egen dødsdom. Dette gjør Doc og Finka til kritiske rollefigurer, noe som igjen begrenser variasjonen av Operator-kombinasjoner du kan sette opp uten å føle deg fortapt.

Dette er derimot ikke det mest illevarslende problemet jeg har sett så langt, for under testrunden nådde jeg et punkt der fire eller fem av mine Operators var savnet og umulige å bruke på grunn av et tidligere oppdrag som feilet av ulike grunner. Ettersom Operators må få tid til å lege etter et oppdrag, innebar dette at det var tidspunkt hvor jeg kun hadde to eller tre figurer det var realistisk å spille under hvert eneste oppdrag, og dette problemet strakk seg videre til lagkameratene mine som var i samme båt. Den virkelig frustrerende delen er at Operators som er savnet må reddes i et oppdrag på samme sted der man mistet dem, noe som betyr at du må sette en annen rollefigur i fare for å redde den første, noe som setter betydelige grenser for hvordan du kan spille dette spillet. Dette får også konsekvenser for den mer utfordrende modusen, Maelstrom, som ber deg om å gå gjennom ni underseksjoner av et nivå (et vanlig nivå inneholder normalt tre underseksjoner) og krever et stort utvalg av friske Operators. Dette betyr i praksis at modusen er låst og uspillbar med mindre du har et friskt og tilgjengelig mannskap.

Men dette går også ett steg videre, ettersom progresjonen i Extraction kan reverseres. Hvis du feiler et oppdrag kan du miste erfaringspoeng, noe som blir et problem ettersom du er nødt til å gå opp i nivå for å åpne nye Operators og lokasjoner. Riktignok beholder man noe for evig og alltid når man først har låst det opp, så sånn sett mister man ikke noe, men spillet får en reell følelse av å gå i stampe når man strever med å komme seg videre, til tross for at vi her snakker om en PvE-samarbeidsopplevelse. Det er et virkelig slitsomt design som jeg ikke kan se for meg at mange kommer til å like ved lansering.

Tidligere hadde jeg inntrykk av at Extraction ville tjene som en flott måte for spillere å få et generelt grep om hva Siege går ut på uten å måtte dykke hodestups inn i det kompetitive taktiske skytespillet, men nå strever jeg med å se dette. Dette er ikke et like enkelt spill som det var tidligere, og du trenger en grunnleggende forståelse av taktisk FPS-strategi for å ha en sjanse her ettersom Archaeans er nådeløse og høyst dødelige. Dette er et spill som virker å passe best for Siege-spillere som er på jakt etter noe litt annerledes, og jeg kan ikke se for meg at det er tilfelle ettersom mange PvP-spillere er fornøyde med den voksende PvP-opplevelsen som Ubisoft allerede har gjort vidt tilgjengelig.

Jeg tror ikke at Rainbow Six: Extraction kommer til å bli et dårlig spill, ettersom det har kjernemekanikkene og spillmekanikkene til Siege i kjernen, og det er og blir en topplinje for et førstepersons skytespill. Men jeg er fortsatt ikke solgt. I mine øyne bygger dette seg opp til å bli et spill som vil underholde i noen få timer eller dager, men som vil slite med å bringe deg tilbake for mer etter det. Selv om det kan virke brutalt av meg å si dette har jeg spilt i underkant av ti timer med dette spillet under forskjellige forhåndstester i 2021, og det har feilet å trekke meg fullt inn i opplevelsen, noe som er skuffende med tanke på hvor stor fan av Siege jeg er.

