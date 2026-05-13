Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: G2 Esports, Shopify Rebellion og DarkZero bekreftet for sluttspill

Som vi nevnte i går, var vi rett på spissen for en stor dag på Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, ettersom en haug med lag ville bli bekreftet for sluttspilldelen av arrangementet, og en ekstra rekke ville bli eliminert før vi nådde dagens (13. mai) forhandlinger. For dette formål har ytterligere tre sluttspillplasser blitt fylt og ytterligere tre lag har blitt slått ut for godt.

Etter å ha beseiret Virtus.pro, er G2 Esports bekreftet for sluttspillet. På samme måte vil Shopify Rebellion gå videre etter å ha overvunnet Enterprise Esports, og etter å ha slått Wildcard, vil DarkZero også gå videre.

På den andre siden av tabellen, etter å ha blitt beseiret av Team Falcons, er Ninjas in Pyjamas turneringsløp over. Det samme gjelder All Gamers etter å ha tapt mot Five Fears, og LOS som ikke klarte å overvinne Weibo Gaming.

Dette betyr at det gjenstår tre kamper i den sveitsiske delen av turneringen, med seks lag, der alt står på spill. De tre vinnerne går videre til sluttspillet, mens taperne også blir slått ut. Med dette i bakhodet kan du se kampprogrammet for 13. mai nedenfor.



Virtus.pro vs. Team Falcons



Wildcard vs. Fem frykter



Enterprise Esports vs. Weibo Gaming



Hvem forventer du å gå videre til sluttspillet av disse seks lagene?