esports
Rainbow Six: Siege X

Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: Her er alle de 20 bekreftede lagene og den nåværende seedingen

Major-arrangementet starter 8. mai, og mange av de beste lagene fra hele verden vil være til stede.

Det er snart tid for den første majoren i konkurransesesongen 2026/27 Rainbow Six: Siege X, ettersom kvalifiseringsprosessen er avsluttet, og nå vet vi de 20 bekreftede lagene som skal reise til USA for å møte hverandre i Salt Lake City Major.

Turneringen, som finner sted mellom 8. og 17. mai, har tre faser, hvorav den første er et GSL Stage-format med åtte lag, som vil eliminere fire tropper og se de fire andre gå videre til Swiss Stage med 16 lag, som i seg selv vil redusere konkurransen til bare åtte sluttspill. Selv om vi ikke vil kjenne sluttspillagene på en liten stund, kjenner vi GLS og de fleste av de sveitsiske organisasjonene.

Salt Lake City Major GSL Stage-lag:


  • Daystar

  • EDward Gaming

  • Enterprise Esports

  • Four Angry Men

  • LOS

  • Shopify Rebellion

  • Team Falcons

  • Wolves Esports

Salt Lake City Major bekreftet Swiss Stage-lag:


  • G2 Esports

  • Virtus.pro

  • Twisted Minds

  • Five Fears

  • Wildcard

  • DarkZero

  • Furia

  • Ninjas in Pyjamas

  • FaZe Clan

  • CAG

  • Weibo Gaming

Hva forventer du av Salt Lake City Major?

