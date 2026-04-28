Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: Her er alle de 20 bekreftede lagene og den nåværende seedingen

Det er snart tid for den første majoren i konkurransesesongen 2026/27 Rainbow Six: Siege X, ettersom kvalifiseringsprosessen er avsluttet, og nå vet vi de 20 bekreftede lagene som skal reise til USA for å møte hverandre i Salt Lake City Major.

Turneringen, som finner sted mellom 8. og 17. mai, har tre faser, hvorav den første er et GSL Stage-format med åtte lag, som vil eliminere fire tropper og se de fire andre gå videre til Swiss Stage med 16 lag, som i seg selv vil redusere konkurransen til bare åtte sluttspill. Selv om vi ikke vil kjenne sluttspillagene på en liten stund, kjenner vi GLS og de fleste av de sveitsiske organisasjonene.

Salt Lake City Major GSL Stage-lag:



Daystar



EDward Gaming



Enterprise Esports



Four Angry Men



LOS



Shopify Rebellion



Team Falcons



Wolves Esports



Salt Lake City Major bekreftet Swiss Stage-lag:



G2 Esports



Virtus.pro



Twisted Minds



Five Fears



Wildcard



DarkZero



Furia



Ninjas in Pyjamas



FaZe Clan



CAG



Weibo Gaming



