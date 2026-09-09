Rainbow Six Siege Europa, MENA og League 2026, 2. runde: Fire lag starter sesongen uten tap

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De to første spillerundene i Rainbow Six Siege Europe MENA League, fase 2 for 2026, er allerede over, og med dette i bakhodet har vi nå noen tidlige resultater å fremheve.

For det første er det for øyeblikket fire ubeseirede lag, fire lag uten seire og bare to lag som har klart å notere seg både en seier og et tap.

Blant de beste lagene finner vi for øyeblikket Virtus.pro, Twisted Minds, Team Falcons og Shifters, hvor alle fire har vunnet hver sin kamp med varierende grad av dominans. Lagene i bunnen består av Team Heretics, G2 Esports, Rebels Gaming og Fnatic, hvor ingen har oppnådd seier og alle har et varierende antall tapte runder. Lagene i midten inkluderer kun Geekay Esports og Team Secret, som begge for øyeblikket står med 1-1 og har et mer balansert forhold mellom vunne og tapte runder.

De to neste spilldagene finner sted i begynnelsen av neste uke, med følgende kamper på programmet.

Spilldag 3 (14. september):



Team Heretics mot Geekay Esports kl. 17:00 BST/18:00 CEST



Twisted Minds mot Shifters kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Fnatic mot G2 Esports kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Virtus.pro mot Team Secret kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Team Falcons mot Rebels Gaming kl. 21:00 BST/22:00 CEST



Spilledag 4 (15. september):

Team Heretics mot Twisted Minds kl. 17:00 BST/18:00 CEST

Virtus.pro mot Geekay Esports kl. 18:00 BST/19:00 CEST

Team Falcons mot Shifters kl. 19:00 BST/20:00 CEST

Rebels Gaming mot G2 Esports kl. 20:00 BST/21:00 CEST

Fnatic mot Team Secret kl. 21:00 BST/22:00 CEST