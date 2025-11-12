Rainbow Six Siege München Major: Sluttspillet er i boks med åtte kvalifiserte lag

HQ

Gruppespillet for Rainbow Six Siege Munich Major er avsluttet, og det betyr at vi vet hvilke åtte lag som har sikret seg billett til sluttspillet, og likeledes hvilke åtte lag som er eliminert og sendt hjem.

Etter en hektisk runde er w7m Esports, Team BDS, Weibo Gaming, Dplus, Shopify Rebellion, Enterprise Esports, CAG og Spacestation blant de åtte lagene som er slått ut. Når det gjelder de kvalifiserte lagene og til og med hvordan de har blitt seedet i sluttspillet, er dette litt av en kompleks affære ettersom turneringen bruker et dobbelt eliminasjonsformat.

For det første har både M80 og Team Falcons sikret seg en bye i første runde, noe som betyr at de må vente på en motstander i andre runde av den øvre gruppespillet. Når det gjelder hvem disse motstanderne er, vil vinneren av første runde i den øvre braketten gå videre, noe som betyr at det enten blir Faze Clan eller Wildcard, eller Team Secret eller G2 Esports. Taperen av disse to kampene havner i den nedre braketten (eliminasjonsbraketten) for å møte enten Ninjas in Pyjamas eller Furia, med begge lagene seedet her for å ha endt som nummer sju og åtte i gruppespillet.

Sluttspillprogrammet på R6 Munich Major ser dermed ut som følger.

Kvartfinale i øvre brakett:



FaZe Clan vs. Wildcard



Team Secret vs. G2 Esports



Øvre brakett semifinaler:



M80 mot vinneren av FaZe/Wildcard



Team Falcons mot vinneren av Secret/G2



Nedre brakett runde 1:



NIP vs. Taper av FaZe / Wildcard



Furia vs. Taper av Secret/G2



Både den øvre kvartfinalen og den nedre første runden spilles senere i dag, og resten av kampene følger i løpet av uken. Vinneren kåres 16. november.