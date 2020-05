Rainbow Six: Siege og The Evil Within 2 klare for PS Now

Sony slo virkelig på stortromma i april da de slapp Spider-Man, Just Cause 4 og The Golf Club 2019 på PlayStation Now, og selv om mai-spillene ikke er like ferske er kvaliteten fortsatt meget god.

En Redditbruker har nemlig oppdaget at Rainbow Six: Siege, The Evil Within 2 og Get Even plutselig har blitt markert som PlayStation Now-spill, så med mindre noen hos Sony har gjort en feil kan vi se frem til en bekreftelse av disse gladnyhetene senere i dag. Jeg vil holde dere oppdatert så snart selskapet gir lyd fra seg.