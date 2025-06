HQ

La oss begynne denne anmeldelsen med en litt uortodoks ansvarsfraskrivelse. Rainbow Six: Siege X er i praksis 2.0-versjonen av det populære taktiske skytespillet, og det betyr to ting; det er faktisk ikke så mye "nytt" å plukke fra hverandre, og kjerneopplevelsen i Siege endrer seg egentlig ikke. Derfor kommer denne anmeldelsen til å bli delt inn i to hoveddeler. Til å begynne med skal jeg fokusere på de mer generelle endringene i spillet og hvordan det påvirker tradisjonelle Siege, og så skal jeg skifte fokus til Siege Xs hovedrett, den nye modusen kjent som Dual Front. Hvis du er ute etter en omfattende gjennomgang av hvordan Siege spiller i år 2025, er det i stedet verdt å rette oppmerksomheten mot vår opprinnelige anmeldelse eller tankene mine om "next-gen"-versjonen av spillet fra noen år siden, da dagens Siege ærlig talt fortsatt er like bra og likt som det var den gangen.

Uansett, Siege X. For rutinerte spillere av Siege er denne videreutviklingen av formelen egentlig ikke så veldig annerledes, den er bare mer innviklet. Det jeg mener med dette er at spillingen nå tilbyr mer kreativ og variert ødeleggelse, miljøinteraksjon, bedre håndtering av rappelltau og alle de typiske forbedringene av ytelse og grafikk også. Det er ikke noen store endringer i hvordan denne tittelen spiller på samme måte som Fortnite føltes ganske annerledes da det endret seg til Unreal Engine 5 eller hvordan Overwatch 2 la til noen alvorlige spilljusteringer da det landet. Dette er fortsatt veldig mye bare Rainbow Six: Siege og jeg roser Ubisoft for det fordi denne formelen fremdeles, etter min mening, er en av de aller beste som skytterområdet tilbyr, et sted på linje med Counter-Strike.

Når det er sagt, er forbedringene velkomne. Å ha flere interagerbare kart, der du kan ødelegge rør for å etterlate et spor av dødelig ild eller sprenge brannslukningsapparater for å fjerne en sky av 'røyk', dette er en fantastisk idé som bare gjør handlingen litt mer intrikat og detaljert. I tillegg til dette er det mye å sette pris på når det gjelder rappellering, som gjør det langt mindre stivt (om enn fortsatt irriterende til tider...) å bevege seg rundt i miljøene enda raskere, og en visuell oppgradering som gjør at hvert kart ser enda litt mer detaljert og realistisk ut. Men samtidig er ikke dette en natt og dag-forandring. Faktum er at Siege X fortsatt ser ut som et spill fanget i fortiden til tider og mangler noe av den raffinerte skjønnheten til ekte moderne titler. Det er ikke stygt i seg selv, det er bare ikke en looker heller, men Siege har aldri vært det, og spillingen har always gjort opp for det mer subtile visuelle tilbudet.

Så før vi går videre til det virkelig nye og viktigste tilskuddet i Siege X, la meg bare avrunde her ved å si at Siege X rett og slett vil være en bedre og mer oppslukende måte å nyte kjernen Rainbow Six: Siege, og for meg er det alt jeg noen gang har ønsket meg fra en "oppfølger".

La oss nå komme til det dere alle har ventet på: Dual Front. Jepp, Siege X har ett sentralt (og massivt) tillegg, og dette er den helt nye måten å spille på i spillmodusen Dual Front. I motsetning til det tradisjonelle Siege, der to lag på fem kjemper om å angripe eller forsvare bombepunkter, med ett liv per spiller per runde, samler Dual Front i stedet to lag på seks som kjemper i en mye friere tautrekkingslignende aktivitet. Det finnes fortsatt angreps- og forsvarsmuligheter, men nå er man ikke tvunget til å velge det ene eller det andre, men blir plassert på et kart der begge lagene har et punkt å angripe og et punkt å forsvare. Herfra er målet å fortsette å erobre fiendens punkter til du kontrollerer hovedbasen deres, samtidig som du hindrer motstanderne i å vinne ved å gjøre det samme med deg. Haken er igjen at alt dette foregår på et kart der allierte og fiender i utgangspunktet kan bevege seg fritt, og man slipper derfor tanken på at Attacker og Defender Operators er begrenset til én side av handlingen.

Hvis du har lyst til å bruke Sledge for å forsvare basen din eller Bandit for å angripe fienden, kan du gjøre akkurat dette. Dette går selvfølgelig litt på tvers av Sieges grunnprinsipper, ettersom mange av disse figurene ikke er spesielt gode til å gjøre det motsatte av det de er designet for å gjøre, men det er likevel en overbevisende øvelse i spillerens frihet, og det rokker kraftig ved hvordan du kjenner og opplever dette skytespillet.

Dual Front er også en litt mer tilgivende Siege -modus, for hvis du blir drept i kamp, kan du ganske enkelt respawne etter rundt 25 sekunder, og du kan til og med bytte Operator på farten hvis du ønsker det. Er fiendene innebygd i et punkt omgitt av forsterkede murer? Da kan du kanskje bytte ut Ashs sprengladning med Castles sprengladninger. Har du mye spam som kan kastes? Kanskje det er en idé å legge bort Nomad og ta frem Jager. Poenget er at Ubisoft har utviklet en spillmodus som er i sann utvikling, og som kjerneopplevelsen i Siege ikke kan konkurrere med, rett og slett fordi den er mer tilgivende og gir spillerne muligheten til å gjøre justeringer avhengig av situasjonen.

Nå vil jeg ikke si at dette gjør Dual Front bedre enn tradisjonelle Siege, for det ville være løgn. Dette spillet har blitt designet og raffinert i årevis for å tilby action som kjernemodus, så Dual Front å gjøre noe annet føles ikke alltid like naturlig. Det fungerer, og det kan være morsomt, men det mangler noe av slagkraften og spenningen i hovedmodusen, og igjen tror jeg det er arbeid som skal gjøres for å gjøre hver karakter mer allsidig i Dual Front, slik at de kan brukes til det de opprinnelig var ment å gjøre, men også noe bedre på den alternative spillestilen også.

På den ene siden setter jeg pris på hva Ubisoft har kokt opp med Dual Front, da det virker som en mer anvendelig og tilgjengelig måte å spille spillet på, men på den annen side er dette fortsatt Siege. Det spiller egentlig ingen rolle hva Ubisoft gjør med dette spillet fremover, ettersom det har et etablert fellesskap, og dette fellesskapet er ikke et uformelt fellesskap. Siege har alltid vært et krevende spill, og Dual Front vil ikke endre på det. Hvis du er ny i spillet, vil du til tider kveles selv når du spiller denne mer tilgivende modusen, og hvis du ikke er ny i det, kan du forvente en like svett opplevelse.

Det er derfor jeg, når det gjelder å faktisk rangere spillet, kommer til å gjenspeile våre opprinnelige poengsummer for Siege i denne anmeldelsen. Rainbow Six: Siege er fremdeles et utmerket og underholdende taktisk skytespill, et som mange fortsetter å kopiere og bli inspirert av. Dette endrer seg ikke, og ærlig talt hvis du har tid, dyktighet og tålmodighet til å lære deg dette spillet, vil du bli enormt engasjert. Men så langt som en oppgradering går, legger Siege X egentlig ikke mye til. Dual Front er interessant, men det er også bare en modus med ett kart som bruker den allerede etablerte listen over tegn som ikke har blitt endret. Igjen, dette er en videreutvikling av det eksisterende, så med mindre du blir begeistret for litt forbedret grafikk og moderat mer interaktive miljøer, vil du sannsynligvis finne dette steget opp litt mangelfullt. På samme tid, med tanke på høydepunktene og nedturene som Overwatch 2, Smite 2, og andre live-service-oppfølgere har gått gjennom, er alt jeg kan gjøre å rose Ubisoft for å holde seg til kanonene og ikke skade den utmerkede eiendommen og ideen de har brukt et tiår på å foredle.