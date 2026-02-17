Rainbow Six: Siege X e-sport tar handlingen til USA, Japan og Brasil neste sesong

HQ

Nå som sesongen 2025/26 Rainbow Six: Siege X har kommet til en slutt, lurer du kanskje på hvordan planene ser ut for 2026/27-kampanjen. Selv om denne ikke starter før om noen uker, vet vi vertsbyene og -landene for sesongens tre internasjonale majorturneringer.

Den første vil finne sted mellom 8. og 17. mai og vil ta handlingen tilbake til USA for et arrangement i Salt Lake City. Deretter følger en tur til Japan i november, hvor den offisielle vertsbyen og de nøyaktige datoene ennå ikke er bekreftet.

Det skal også sies at Rainbow Six vil bli omtalt på Esports World Cup i Riyadh, Saudi-Arabia i sommer, og som selv om det ikke er en offisiell major eller en del av konkurransekretsen, er et stort arrangement som mange av de største lagene og spillerne vil delta på.

Til slutt kommer Six Invitational tilbake til Brasil i februar 2027. Vi har heller ingen faste datoer eller et nøyaktig sted å legge til denne nyheten, men en rimelig gjetning vil være enten Sao Paulo eller Rio De Janeiro, ettersom de fleste esportsbegivenheter har en tendens til å strømme til begge byene.

Hvilken major er du mest spent på i den kommende sesongen?