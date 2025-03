Rainbow Six: Siege X: Ubisofts Siege-evolusjon er velkjent, men velkommen

Selv om det kan virke naturlig å oppdatere et flere år gammelt spill med et friskere og mer moderne alternativ, har den første bølgen av vellykkede live-service-spill bevist at dette ikke alltid er en sømløs og grei prosess. Det tok Destiny 2 flere år å komme tilbake til en tilstand som Destiny 1 -fansen var fornøyd med, Smite 2 har virkelig slitt med å lokke fansen til å forlate originalen, og man kan hevde at til tross for spillerantallet har Overwatch 2 aldri vært like populært som Overwatch var på høyden, og nå står Ubisoft og Rainbow Six: Siege overfor det samme dilemmaet. I år feirer Siege sitt tiende driftsår - og selv om det vil inkludere de typiske tilleggene av nye sesonger, kart, Operators, og slikt - vil det også se ankomsten av en helt ny Siege opplevelse, en oppfølger som Ubisoft tydeligvis ikke ønsker å merke som den store Siege 2.

Den er kjent som Rainbow Six: Siege X. Selv om den navnekonvensjonen kan få noen av dere til å anta at det er en slags quirky spinoff eller kanskje til og med en lite versjon, er det i praksis ingen av disse tingene. Dette er Siege 2 som Ubisoft ikke vil at du skal tenke på som Siege 2, og det har både en rekke spennende elementer, men også noen bekymringer.

Før jeg går inn på endringene, la meg bare gjøre det grunnleggende klart igjen at Siege X er Rainbow Six: Siege. Det taktiske skytespillet, som stort sett fortsatt er gullstandarden for denne delen av sjangeren, er fortsatt gjeldende her. Du har mål som skal erobres eller forsvares, ulike defensive og offensive verktøy og våpen du kan bruke for å få jobben gjort, bevegelses- og ødeleggelsesfysikk som gjør at du kan angripe en oppgave på en rekke måter, og et stramt våpensystem som kan være utfordrende og krevende, men når du mestrer det, føles det helt enestående. Siege X har alt dette, bortsett fra at det skrur opp Siege -opplevelsen på den måten alle oppfølgere har en tendens til å gjøre.

Enten det er forbedret og bedre grafikk, mer prangende effekter, større miljøødeleggelser, flere tilpasningsmuligheter, forbedrede menyer, strammere ytelse, ekstra mekanikk som originalen fortsatt ser ut til å mangle ... Siege X har alt dette og litt til. Spillet fra 2015 har sett gammelt ut og føltes gammelt i årevis nå, og denne tittelen - selv om den på ingen måte er en skjønnhet - er et klart steg opp fra forgjengeren. Men her er tingen, veldig få mennesker kommer til Siege for en slående spillopplevelse. Hvis du vil ha det, finnes det en mengde rollespill og actioneventyr for én spiller å velge mellom. Hvis du vil ha spennende og konkurransedyktig flerspillerkrigføring, er Siege løsningen.

Siege X tar dette temaet et skritt videre ved å skru opp alt på denne fronten til det maksimale, noe som betyr at du nå kan ødelegge gassrør for å etterlate et spor av ild og ødeleggelse på kartet, eller sprenge et brannslukningsapparat for å skape en desorienterende skyeffekt. Endelig kan du sprinte mens du rappellerer, og du kan til og med rappellere rundt hjørner i stedet for å måtte hoppe av og starte prosessen på nytt manuelt... Lyden har blitt forbedret, slik at det er lettere å lokalisere fiender kun ved hjelp av lyd, og du kan nå se skyggen din i førsteperson for å se om den røper gjemmestedet ditt. Det høres kanskje trivielt ut, men alt dette er ting som et flerspillerspill som ble lansert i første halvdel av Xbox One og PlayStation 4s livssyklus, har en tendens til å mangle.

Men igjen, selv om det er mange lovende små funksjoner som vil få Siege -spillere over hele verden til å sikle, ser det ut til at Ubisoft forstår at den nåværende formelen er helt fantastisk som den er, og derfor forblir brukergrensesnittet i Siege X veldig likt, nesten nøyaktig det samme for å være ærlig, og karakterene gjør alle de samme tingene som vi har kjent dem til å gjøre i årevis. Det er ikke noe "nytt perk-system" eller "artefakter" som endrer hvordan de spiller. Ubisoft holder Siege -formatet så rent som det kan, samtidig som de gjør de mange nødvendige endringene som dette flerspillerskytespillet trengte for å føles relevant på midten og slutten av 2020-tallet.

Før jeg går videre til hvordan spillerne kan forvente å gå fra Siege til Siege X, la meg bare rette oppmerksomheten mot det virkelig store tilskuddet i denne oppfølgeren: Dual Front. Dette er en ny spillmodus som er eksklusiv for Siege X. Her møtes to lag på seks (jepp, seks, ikke fem) mot hverandre i et nesten utviklende kampformat. Hvert lag får de samme målene som skal fullføres, men speilvendt, noe som betyr at dere begge har poeng å angripe og forsvare. Slik Dual Front utfolder seg, er det på mange måter en tautrekking, så det første laget som oppnår de nødvendige poengene, vinner. Du tror kanskje at løsningen her er å angripe med full styrke, overvelde fiendens mål og gå etter seieren, men en solid defensiv innsats kan kjøpe deg viktige minutter som gjør at du kan designe mer strukturerte angrep og ikke skyte med skarpt som etterlater et spor av lik. Og ja, jeg sa et "spor av lik" for i Dual Front er det respawning. Når du dør, må du vente i rundt 30 sekunder, men så kan du gå tilbake til handlingen, og til og med bytte Operators på farten hvis det er nødvendig, noe som gjør dette til en mye mer tilgivende modus, samtidig som du bevarer den karakteristiske Siege -utfordringen og kompleksiteten.

Noen ganger er det også lagt til mål her, som å hente ut et gissel, men gevinstbetingelsen forblir den samme: å jobbe seg gjennom kartet og åpne og erobre fiendens mest vitale forsvarspunkt. Det er en modus som selv om jeg personlig ikke synes den har helt den samme magien som tradisjonell og hensynsløs Siege, ser jeg potensialet den har, spesielt for å engasjere en bredere spillerbase som leter etter noe mellom de veldig uformelle team deathmatch-alternativene og den svette rangerte stigen. Av den grunn vil Dual Front ha en fremtid i Siege X, og jeg er spent på å se hvordan Ubisoft fortsetter å utvide det.

Så uansett, hvordan nærmer Ubisoft seg overføring av spillere fra Siege til Siege X? Prosessen er faktisk veldig enkel, hvis du har en kopi av Siege, vil du kunne få tilgang til hele Siege X på den respektive plattformen også. Alle dine ulåste Operators vil bli overført, og det samme vil din fremgang, skins og tilgang til Ranked og konkurransemodusene. Hvis det ikke er noe for deg, er den gode nyheten at Siege X vil være delvis gratis å spille. En del av spillet vil være tilgjengelig for alle, men hvis du vil ha den ubegrensede Siege X -opplevelsen, må du betale for hele tittelen. I hovedsak er dette Ubisofts måte å opprettholde sin eksisterende spillerbase på, men også få Siege X til å virke som det perfekte hoppepunktet for nye fans, noe som forbedres av et forbedret og justert ombordstigningssystem designet for å mer effektivt lære inn og ut og dos og don'ts av dette spillet.

Ellers vil Siege X fortsatt beholde en lignende live-tjenestestruktur. Ubisoft lover at det første året vil dreie seg om å legge til noen få nye godbiter, men mest om å overføre eksisterende innhold til denne nye versjonen. Med det i tankene kan vi se frem til tre "moderniserte" kart i måneden, i tillegg til at enten en retur eller en ny Operator blir lagt til hver måned også, alt på toppen av de typiske kamppassene, hendelsene og andre live-elementer vi ofte ser i alle GaaS-titler. Når det gjelder de "moderniserte" kartene som vil være til stede ved debut, kan vi forvente Clubhouse, Chalet, Bank, Kafe, og Border å være inkludert, med hver med nye deler og oppgraderte og oppdaterte elementer også.

Men igjen, det viktigste å merke seg her er ikke om Ubisofts planer gir mening og er sammenhengende, for fra utsiden og den korte delen jeg var i stand til å gå hands-on med, er det helt klart at dette vil være tilfelle. Den viktigste delen er om denne utviklingen fra Siege til Siege X skjer jevnt og med begrensede tekniske problemer. Fans må se dette spillet som et positivt skritt fremover for Siege -franchisen, for hvis det sliter med det i debuten, vil det stå overfor en enorm oppoverbakke for å få folk tilbake på sin side nedover linjen. Historien er en av de største lærerne, og alt vi trenger å gjøre er å peke fingrene tilbake til Overwatch 2 og Destiny 2, og andre oppfølgere for å vise hvor prekær en situasjon denne typen evolusjon er, så mens jeg kom bort fra min tid med Siege X generelt imponert og interessert i å se hva fremtiden har for spillet, er juryen til fans til syvende og sist det eneste som betyr noe for denne typen spill.