Rainbow Six: Siege X gir nytt innhold i Operation Silent Hunt med Solid Snake som gjestestjerne

HQ

Rainbow Six: Siege X fortsetter å levere nytt innhold i en jevn strøm. Med den nye sesongen kom kunngjøringen av Operation Silent Hunt, som gir oss den etterlengtede crossoveren mellom Sam Fisher og Solid Snake som fansen har ventet på i årevis. Vi har allerede vist deg kunngjøringstraileren og fortalt deg om dette innholdet, men nå er tiden inne for å spille alt som Operation Silent Hunt har å tilby på Rainbow Six: Siege X.

Mens Solid Snake er hovedtilskuddet, med sin angriperrolle og lave helse kompensert av utrolig hastighet, gir denne oppdateringen nye funksjoner som hjelper spillere å spille mer trygt med andre :



Rapporter

Toxicity-rapporter har nå 16 kategorier å velge mellom i stedet for fire, slik at spillerne kan være mer spesifikke i rapportene sine og hjelpe modereringsteamet med å forbedre målrettede straffer.



Tekstchat

Deteksjonssystemet er nå mer avansert og har mye bedre kontekstuell bevissthet. Vi har også oppdatert responsen slik at den er i tråd med det nye systemet som tidligere ble implementert i moderering av talechat.



Kansellering av rangert modus

Hvis et lag avlyser en kamp, vil alle spillere på laget som er frakoblet, bli straffet for å ha tapt kampen og bli fjernet fra køen.

Hvis en spiller forlater en kamp og forårsaker at den blir avbrutt, vil denne spilleren og lagkameratene deres tape kampen. Andre lagkamerater som ikke er på spillerens lag, vil ikke tape kampen.

Det er flott å vite at Ubisoft fortsetter å legge til innhold i et av sine mest populære spill, men fremfor alt at de fortsatt fokuserer på å sikre et best mulig spillmiljø, slik at ingen føler seg truet eller ukomfortable når de spiller sammen med andre.

Har du prøvd Operation Silent Hunt-innholdet ennå?