Med sitt fartsfylte og teambaserte gameplay skulle man kanskje tro at Rainbow Six ville slite med å finne sin plass på mobile enheter, spesielt som et top-down roguelite med søt grafikk. Men til min overraskelse er det en ganske god kombinasjon som Ubisoft har satt sammen for Netflix i det nylig lanserte Rainbow Six: SMOL.

Ideen i dette spillet er i praksis den samme som i alle andre Rainbow Six -spill: Du bruker et knallsterkt team av agenter til å dra inn i fiendtlig territorium for å fullføre en rekke oppdrag. Enten det dreier seg om å uskadeliggjøre bomber, redde gisler, eliminere mål eller forsvare steder, er de taktiske kjerneelementene i denne serien bevart i denne tittelen. Det som skiller spillet fra sine mer realistiske brødre, er roguelite-kjernesystemene. Hvis du mislykkes i et oppdrag og dør, må du på samme måte som i Rogue Legacy velge en ny operatør med litt andre spillegenskaper og temaer enn den forrige for å fortsette og forsøke å fullføre fremtidige oppdrag. Ettersom dette er et roguelite, er det selvfølgelig permanente oppgraderinger du kan skaffe deg som gjør hver operatør du ikler deg bedre på en grunnleggende måte etter hvert som tiden går, noe som gjør fremtidige oppgaver enklere når du fortsetter å bruke oppsamlede ressurser fra operasjoner. Så selv om tegnestilen minner om en eventyrbok for barn, er Rainbow Six: SMOL et Rainbow Six spill tvers igjennom.

HQ

En av de største ulempene med dette spillet er at du ikke spiller som noen Rainbow Six kjente agenter. I stedet, når du går inn i en operasjon (som vanligvis består av rundt fem separate oppgaver som du må fullføre uten å dø før du returnerer til en hub-lokasjon), kan du velge en oppgradering, som kan være litt mer skade, evnen til å se fiendens fotspor eller til og med hjelp fra en operatør som Sledge. Operatørene har unike evner og hjelper deg i kamp, men de er i realiteten frynsegoder som kommer i tillegg til de andre midlertidige frynsegodene du kan samle på deg i løpet av et oppdrag for å gjøre de mer krevende oppgavene mer håndterbare. Det finnes måter å oppgradere og forbedre operatørene på (som det er totalt 10 av å finne og låse opp), samt måter å forbedre de ulike klassene av spillbare operatører på, og dette faller videre inn under de permanente roguelite-elementene i spillet.

Spillet flyter godt, er lett å forstå, har et godt tempo og er ikke for vanskelig, noe som er ideelt for et mobilspill. Det har også nok dybde til at du kan utforske byggesystemer og forbedre operatøren din, i tillegg til et bredt utvalg av fiender å slåss med og ulike oppdrag å utføre på et stadig mer utfordrende verdenskart. Rainbow Six: SMOL har ganske mye innhold i sin lille kropp, noe som gir deg mye å glede deg over på en lett tilgjengelig måte.

Dette er en annonse:

Med SMOL-navnet forventer man at spillet har et ganske uformelt tema, og det har det også. Det er mye munter humor å sette pris på, og kombinasjonen av fargepaletten og tegnestilen, som føles veldig The Wild at Heart i praksis, med en ovenfra-og-ned-tilnærming og 2D-hovedpersoner som nesten ligner klistremerker klistret på en levende tegning, gjør at dette spillet føles mer tilgjengelig og søtt til tross for det mer dystre navnet.

Men alt er ikke bare fryd og gammen. Kontrollene på berøringsskjermen kan være litt kinkige på mindre enheter som en iPhone 14 Pro, og spillet bruker så mye ressurser at det vil sprenge telefonens batteri i løpet av et par timer. I tillegg fremmer ikke roguelite-funksjonene rask progresjon. Du kommer til et punkt der hver oppgradering føles som et ork å skaffe seg, og dette tar moroa ut av spillet, spesielt med tanke på at mye av handlingen er ganske repetitiv. Det spiller ikke så stor rolle at verdenen er svært ødeleggbar og kampene er flytende og raske hvis kjerneoppdragene er ganske like om og om igjen. Og HUD-en og det visuelle er et mareritt å holde styr på. Det skjer så mye i dette spillet, med eksplosjoner og fargeeksplosjoner overalt, at det er svært utfordrende å holde øye med de ørsmå HUD-elementene og all handlingen som foregår samtidig. På en større skjerm vil dette være et mye mindre problem, men for de fleste mobilspillere vil du merke problemene relativt raskt.

Dette er en annonse:

Men selv om det har sine svakheter, ble jeg veldig glad i Rainbow Six: SMOL. For meg er dette et bevis på at Rainbow Six -merket kan være mer enn de typiske, fartsfylte flerspiller- eller troppsbaserte utvinningsskytespillene vi har lært å kjenne det som, og jeg er ærlig talt litt skuffet over at Ubisoft ikke har bestemt seg for å ta dette spillet til PC eller Nintendo Switch også. Med mer dybde, flere funksjoner og noen få forbedringer kan Rainbow Six: SMOL bli noe helt spesielt.