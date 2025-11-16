Rajamouli slipper løs Varanasi - Indias største film noensinne

Etter å ha trollbundet verden med RRR for noen år siden, gjør SS Rajamouli seg nok en gang klar for det som ser ut til å bli Indias mest ambisiøse filmproduksjon noensinne - Varanasi. Foran et publikum på 50 000 mennesker i Hyderabad ble en kort teaser vist sammen med plakater med blant andre Priyanka Chopra Jonas, som spiller en av hovedrollene i Varanasi.

Detaljene er fortsatt ytterst sparsomme, og teaseren gjør oss ærlig talt ikke særlig mye klokere - men stilig er den. Vi kastes mellom ulike tidsepoker og kontinenter - fra Antarktis til Afrika, med et kort klipp mot slutten med Hanuman.

Rajamouli beskriver selv prosjektet som et mytologisk actioneventyr med inspirasjon hentet fra både Indiana Jones og James Bond. Filmen er også den dyreste som noensinne er laget i India, med en rollebesetning som tydelig gjenspeiler dette. Mahesh Babu, Priyanka Chopra Jonas og Prithviraj Sukumaran er noen av dem som låner ut sine talenter til Varanasi, som ser ut til å bli usedvanlig bombastisk. Premieren er satt til 25. mars 2027, og du kan sjekke ut teaseren nedenfor.