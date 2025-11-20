Raji: Kaliyuga tar serien til en ny kosmisk skala

Nodding Heads Games har offisielt avduket Raji: Kaliyuga, den direkte oppfølgeren til Raji: An Ancient Epic, og denne gangen ser det ut til at de har skrudd den episke historiefortellingen opp til elleve. Spillet utspiller seg seks år etter originalen og handler om Mahabalasura som bryter seg ut av fengselet sitt, med krig og konflikt som resultat, der guder og andre mystiske vesener kjemper side om side med vanlige dødelige.

Raji er tilbake som en langt mer erfaren kriger, og ved hennes side finner vi også broren Darsh, med sine magiske evner som lar ham manipulere tid og rom. Duoen fungerer som spillets to hovedpersoner og vil by på helt forskjellige måter å spille og tilnærme seg ting på.

Nodding Heads Games understreker at de håper å levere en oppfølger i toppklasse som ikke bare respekterer røttene til originalen, men som også tar serien i en helt ny og enda mer episk retning. Raji: Kaliyuga vil bli utgitt til Xbox Series X/S og PC, og vil være både Play Anywhere-kompatibelt og tilgjengelig via Xbox Game Pass.