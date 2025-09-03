Ralph Fiennes' Dr. Kelson står i sentrum i 28 Years Later: The Bone Temple

Denne sommeren var spennende for zombiefans, da 28-serien ble utvidet med den etterlengtede 28 Years Later. Regissør Danny Boyle var tilbake for å lede prosjektet, som viste seg å bli en ganske stor suksess både blant fans og kritikere. Det var også et spennende premiss da vi visste at vi ikke trengte å vente i over ti år på et nytt kapittel, ettersom det ble bekreftet at 28 Years Later: The Bone Temple ville komme kort tid etter.

Filmen har premiere 16. januar 2026, og er en spinoff basert på historien som Boyle fortalte i 28 Years Later. Den følger Ralph Fiennes' rollefigur Dr. Kelson og ser hvordan han håndterer et nytt forhold som kan føre til konsekvenser som kan forandre verden.

Det fulle sammendraget for filmen forklarer: "I en fortsettelse av den episke historien befinner Dr. Kelson (Ralph Fiennes) seg i et sjokkerende nytt forhold - med konsekvenser som kan forandre verden slik de kjenner den - og Spikes (Alfie Williams) møte med Jimmy Crystal (Jack O'Connell) blir et mareritt han ikke kan unnslippe. I The Bone Temples verden er de smittede ikke lenger den største trusselen mot overlevelse - de overlevendes umenneskelighet kan være merkeligere og mer skremmende."

The Bone Temple er regissert av Nia DaCosta, men den er skrevet av Alex Garland, slik 28 Years Later også var. Boyle er også tilknyttet som produsent, med Cillian Murphy i rekkene som utøvende produsent.

