RAM-prisøkninger kan forsinke lanseringen av neste generasjons konsoller

Hvis du ikke er klar over det, er det en RAM-prisøkning på gang akkurat nå på grunn av mangel skapt av AI-sektoren, som i hovedsak øser opp mye av RAM-tilbudet for å møte den stadig voksende etterspørselen. PC-byggere føler allerede effekten av denne økningen, og det ser ut til at det snart kan ha ordentlige effekter på konsollmarkedet også.

Insider Gaming har fått vite at lanseringen av neste generasjons konsoller (PlayStation 6 og hva enn Xbox kommer til å kalle sitt nyeste kjøleskap) kan bli forsinket på grunn av de høye prisene på RAM akkurat nå. Masseproduserende konsoller til et konkurransedyktig prispunkt er kanskje ikke mulig med RAM-priser som stiger massivt, og hvis konsollprodusentene ikke vil at forbrukerne skal klage på høye priser, kan det være best å vente en stund.

Det er foreløpig ukjent om dette vil føre til at neste Xbox og PlayStation ikke blir lansert i 2027/2028, men dette diskuteres tydeligvis på høyere nivåer i selskapene som er ansvarlige for disse konsollene. Plattformeiere som Sony og Microsoft er dekket for en tid når det gjelder konsollproduksjon og ikke trenger store mengder RAM, men snart kan vi også se at prisene på nåværende konsollgenerasjon stiger, ettersom RAM blir dagens nye valuta.