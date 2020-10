Rambo, Mileena og Rain inntar Mortal Kombat 11

Du ser på Annonser

Ed Boon og resten av gjengen i Netherrealm Studios har ikke akkurat spart på hintene om at enda flere figurer ville komme til Mortal Kombat 11, og flere av disse var såpass åpenbare at det har vært tydelig hvem noen av dem er. Andre kommer litt mer overraskende.

Nå har Netherrealm gitt oss en ny trailer som avslører hvem som er i Mortal Kombat 11 sin Kombat Pack 2, og det er altså de gamle kjenningene Mileena og Rain, samt Sylvester Stallones Rambo. Sistnevnte vil til og med få stemmen til den verdenskjente skuespilleren, mens Mileena og Rain har som du ser lært seg noen nye triks siden forrige gang.

I tillegg kan utviklerne bekrefte at Mortal Kombat 11 kommer til PlayStation 5 og Xbox Series. Disse utgavene vil by på 4K, generelt forbedret grafikk, lynraske lastetider og cross-play mellom både plattformer og generasjoner for utvalgte moduser. Dere som allerede eier spillet vil få denne oppgraderingen helt gratis når både utvidelsen og den nye utgaven lanseres den 17. november.