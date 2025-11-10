Rambo-prequel sikter mot mindre vold og mer eventyr

HQ

Regissør Jalmari Helander har bekreftet at den neste Rambo-filmen - som tidligere har blitt bekreftet å være en prequel med Noah Centineo som en ung versjon av John Rambo - vil tone ned volden. I stedet vil den fokusere på eventyr og utforskning. I et intervju med Dexerto sier regissøren at han håper at denne nye tilnærmingen vil tiltrekke seg et nytt og yngre publikum.

"Den blir ikke like mørk som de to siste Rambos. Den kommer til å være litt mer eventyrlig, og jeg håper å inspirere en ny generasjon 10-åringer til å gå ut i skogen for å leke Rambo. Vi får se hvordan det går."

Filmen skildrer Rambo før de klassiske hendelsene i First Blood, under hans tid i Vietnamkrigen - men med en ny tone som er ment å passe et yngre publikum. Hva fans av de tidligere Rambo-filmene vil synes om dette, gjenstår imidlertid å se.

Høres en mer eventyrlysten og barnevennlig Rambo ut som et spennende konsept?