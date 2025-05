Rambo-universet utvides: Prequel under utvikling

HQ

John Rambo kommer tilbake, men ikke slik vi husker ham. Millenium Media har offisielt kunngjort at arbeidet med en prequel til Rambo: First Blood har startet, som vil gi oss en yngre og sintere kriger. Filmen skal regisseres av Jalmari Helander, med andre ord den samme personen som ga oss Sisu og den undervurderte Rare Exports, og utspiller seg under Vietnamkrigen.

Helander sa følgende i et intervju :

"Jeg har vært den største fan av Rambo siden jeg var 11. Det er så surrealistisk å være i en situasjon der jeg faktisk kan lage min egen Rambo-film. Kjeden av hendelser som førte meg hit, får på en fantastisk måte hele barndommen min til å gi mening. Jeg gleder meg til å bringe den største actionhelten tilbake til det store lerretet der han hører hjemme!"

Produksjonen starter i Thailand senere i år, og foreløpig er ikke Sly selv involvert. Selv om produsentene ikke utelukker at han på en eller annen måte kan komme med.