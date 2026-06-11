Randall Park og Kimiko Glenn forteller oss om sine strategier for å overleve i en situasjon à la « Among Us »

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Med den mystiske auraen som preger TV-serien « Among Us », dreide de fleste spørsmålene vi stilte skuespillerne og skaperen seg om hypotetiske scenarier, slik at vi ikke avslørte hvem bedragerne og mannskapet var, hvem som dør og så videre. Da vi snakket med Randall Park og Kimiko Glenn, kunne vi ikke garantere at karakterene deres ville overleve i serien, men vi kunne spørre om de ville prøve en annen måte å overleve på hvis de befant seg på Skeld.

«Jeg tror Cyan er slik jeg ville oppført meg, men jeg vet ikke om det er slik man overlever noe,» sa Glenn. «Jeg vet ikke om det å bli til en vannpytt er strategien. Men jeg tror jeg absolutt ville vært *skriker.*»

Park sa også at selv om han kunne se for seg at han ville oppføre seg på samme måte som karakteren sin i serien. «Jeg ville vært like inkompetent som Red, men jeg ville nok ikke hatt den falske bravaden som han har. Jeg ville bare gjemt meg i et hjørne, skjønner du, med en gang.»

Vi spurte også om de to, hvis de befant seg om bord på Skeld, heller ville fått oppgaven som mannskap eller som bedrager. Hvis du vil se svaret på det spørsmålet, må du se hele intervjuet nedenfor: