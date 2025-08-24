Randy Pitchford: Borderlands 4 vil få serien til å passere 100 millioner enheter

HQ

I over et tiår har Borderlands hatt en fast plass i mange spilleres hjerter. Men i oppkjøringen til den fjerde delen, Borderlands 4, ser entusiasmen ut til å være langt lavere enn tidligere. Kritikken haglet etter den første traileren, og mange fans mente at spillet ikke så spesielt imponerende ut. Legg til beslutningen om å bruke Denuvo DRM, den blandede mottakelsen av forgjengeren og det faktum at spillet er bygget i Unreal Engine 5 - og misnøyen vokser jevnt og trutt.

Flere dristige og til tider kontroversielle uttalelser fra Gearbox-sjef Randy Pitchford har bare kastet bensin på bålet. Hans svar på kritikken, som "Ikke ta lidenskapen vår for gitt", har skapt enda mer debatt. Til tross for turbulensen er Gearbox fortsatt selvsikker. I et intervju med Insider Gaming sa Pitchford at Borderlands 4 vil ta franchisen til nye høyder, og overgå 100 millioner solgte enheter totalt.

"Mange spådde at Borderlands ikke kom til å fungere. Nå er vi her med en franchise. Vi kommer til å passere 100 millioner enheter med denne lanseringen, enkelt og greit", uttalte Pitchford.

Han hevdet også (indirekte) at målet er minst seks millioner solgte eksemplarer ved lansering. Borderlands 4 er satt til å slippes 12. september 2025, for PC, Xbox Series X|S og PS5, med en Switch 2-versjon som følger omtrent en måned senere.

Kommer du til å kjøpe Borderlands 4- og på hvilken plattform?