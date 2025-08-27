Randy Pitchford om våpnene i Borderlands 4: "Noen av dem kommer sannsynligvis til å ende opp med å være spillbrytende"

HQ

Det er nesten på tide for det etterlengtede Borderlands 4 å gjøre sin ankomst på PC, PS5 og Xbox Series X/S (med Nintendo Switch 2 som kommer litt senere i oktober), da det fjerde hovedkapitlet vil debutere 12. september. Mens vi kan forvente en ny historie med nye skurker å møte og overvinne, en rekke nye Vault Hunters å mestre og en helt ny og litt annerledes verden å utforske, kan vi også se frem til å plyndre og legge til ærlig talt for mange nye våpen i samlingen vår.

Mulighetene for unike våpen vil faktisk være i milliardklassen takket være Licensed Parts -systemet som gjør at våpen kan kombinere ulike elementer fra de forskjellige produsentene for å skape ting vi aldri har sett før. Naturligvis forventer Gearbox at det vil komme rare ting fra dette systemet, over hele spekteret av å være utrolig kraftige og utrolig ubrukelige, og når vi snakket om førstnevnte, fortalte administrerende direktør Randy Pitchford oss at de vil gjøre sitt beste for ikke å nerfe de sprøeste og kraftigste gjenstandene spillerne kan finne.

På spørsmål om Borderlands 4s nye våpensystem, forklarte Pitchford: "Det er Borderlands. Se, vi stopper ikke. Spesielt med plyndring handler det ikke bare om våpen. Våpen er alt. Jeg mener, våpen handler så mye om spillet. Og vi har bokstavelig talt milliarder av forskjellige typer våpen.

"Vi har laget et nytt system som gjør at vi kan blande og matche produsenter. Tanken er at en produsent kan lisensiere noe av teknologien sin til en annen, og det gjør at vi kan stable produsentenes spesielle evner. Så det er ganske gøy å finne tyvegods som du aldri kunne fått i Borderlands 3, tyvegods som har kombinasjoner som er veldig sjeldne og veldig interessante, ting som vi ærlig talt ikke engang har sett ennå, fordi det er så mange mulige kombinasjoner. Og jeg tror noen av dem sannsynligvis kommer til å ende opp med å ødelegge spillet. Vi skal gjøre vårt beste for å ikke gjøre noe dårligere hvis de er fantastiske, men det er jo et levende produkt.

"Men det stopper ikke bare der. En av de nye tingene jeg liker best, er det vi kaller ordnance, der vi har tatt granatknappen, og i stedet for å bare tillate deg å kaste granater der, har vi en hel rekke kule ting, fra store, enorme minipistoler og rakettkastere til kastekniver. Alle slags ting kan legges inn der, og det er nesten som en ekstra actionferdighet hvis du bruker det på den måten. Og det elsker jeg."

