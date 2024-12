Rango river opp det ville vesten i Red Dead Redemption 2-parodi

HQ

Det finnes en hel rekke fantastiske og morsomme parodivideoer som kombinerer videospill og film/TV. Tidligere har vi sett Adam Sandler i God of War, Ron Swanson i Half-Life 2, John Wick i Resident Evil 4, Austin Powers i Cyberpunk 2077, Patrick Bateman i Baldur's Gate III og mange flere. Mange av disse utrolige videoene kommer alle fra den samme talentfulle YouTube-skaperen, eli_handle_b.wav, og nylig ga de ut en ny banger.

Denne gangen krysser Red Dead Redemption 2 over med Rango, for å se den animerte cowboy-øgla slå seg sammen med Arthur, Dutch, John og resten av gjengen i jakten på enda et poeng. Vi ser Rango rane banker, redde damer, drikke whisky, overleve i Guarma og mye mer, og hvis du synes det høres interessant ut, kan du se den flotte videoen nedenfor.

Hvilken morsom crossover vil du se neste gang?