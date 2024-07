Rani-beundrere kan endelig få sin perfekte avslutning i ny Elden Ring-mod

HQ

Spoilere for Elden Ring: Shadow of the Erdtree finner du i denne artikkelen, så hvis du fortsatt er på vei gjennom utvidelsen og ennå ikke har sett den siste sjefen, kan det være lurt å bla forbi.

For Elden Ring -spilleren som håpet at de kanskje kunne ende opp med en følgesvenn på slutten av spillet, var det nok kjipt å se at selv Radahn endte opp med en gemal ved sin side. Selv i Ranni-oppdraget, der vi kan kjempe om å bli hennes gemalinne, får vi ikke samme behandling som den kjære Miquella gir Radahn.

Men takket være en ny modifikasjon fra ApolloHoo kan vi nå oppleve den ekte gemalinneopplevelsen, der vi reiser rundt som en Tarnished med Ranni klamrende til brystet. Ranni ser ikke ut til å gi noen ekstra kraftøkning, og det ser ut til å være bare et kosmetisk element, så ingen grunn til å frykte å være for OP med Ranni ved din side. Likevel, for de som ønsket seg Age of Stars-slutten, kan du nå reise med Ranni for alltid.