Rapperen Ice Spice blir en del av The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants har premiere senere i år, med en premieredato som er satt til 19. desember. Vi kan selvfølgelig forvente at gamle favoritter som Tom Kenny, Clancy Brown, Bill Fagerbakke og flere andre dukker opp i nok et animert undervannseventyr, men det er også noen nye navn på rollelisten.

HQ

Ifølge Deadline har Regina Hall, Arturo Castro, Sherry Cola, George Lopez og rapperen Ice Spice sluttet seg til rollebesetningen for den kommende filmen. Ice Spice er uten tvil det mest interessante navnet her (derav overskriften), da det vil markere hennes første animasjonsfilmrolle, og en av hennes første filmroller etter en kort opptreden i Highest 2 Lowest tidligere i år.

Ice Spice skal også produsere en originalsang til filmen. The SpongeBob Movie: Search for SquarePants SvampeBob og Patrik blir bortført av Den flygende hollender etter at de har søkt eventyr på åpent hav.

Dette er en annonse: