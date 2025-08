Rapperen Soulja Boy arrestert for besittelse av skytevåpen

HQ

Rapperen Soulja Boy, hvis virkelige navn er DeAndre Cortez Way, har blitt arrestert i Los Angeles for å bære skytevåpen. Musikeren, som er en straffedømt forbryter, ble funnet i besittelse av et skytevåpen under en trafikkontroll, og siden loven uttrykker at straffedømte forbrytere ikke kan inneha skytevåpen, ble rapperen arrestert og tatt med til LAPDs Wilshire Division kort tid etter.

Ifølge Sky News er det uklart om Soulja Boy siden har blitt løslatt fra varetekt, men han ble avhørt på politistasjonen kl. 06.00 lokal tid søndag morgen, etter at trafikkstoppen skjedde rundt kl. 02.35.

Årsaken til stansen har ikke blitt forklart av LAPD, og heller ikke hvem Soulja Boy reiste sammen med på det tidspunktet, men hvis siktelsen opprettholdes, kan rapperen være i hardt vær, ettersom loven er ganske klar i saker som dette.

hurricanehank / Shutterstock.com

