Rapport: 007 First Light har solgt 2,2 millioner eksemplarer siden lanseringen

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Vi har tidligere rapportert flere ganger at 007 First Light ser ut til å ha fått en sterk start, til tross for rapporter om lave forhåndsbestillinger. Kanskje har spillets utmerkede anmeldelser bidratt til denne trenden.

Nå har analysefirmaet Alinea Analytics gitt ut sin vurdering av salget basert på alle tilgjengelige data, og bemerker at totalt 2,2 millioner eksemplarer anslås å ha blitt solgt siden lanseringen. PlayStation 5 har vært den desidert største plattformen for spillet (vi håper Sony tar dette til etterretning; PlayStation-publikummet elsker fortsatt sine høybudsjett singleplayer-eventyr), med en fordeling på 55,1 % PS5, 33,1 % Steam og 11,8 % Xbox.

Når det gjelder inntekter, ligger både PlayStation og Xbox høyere fordi konsollspill ofte koster mer, og det er betydelige regionale prisforskjeller. PlayStation og Xbox står til sammen for over to tredjedeler av spillerne, noe som nok en gang viser at det er en forskjell i spillpreferanser mellom konsoll- og PC-spillere.