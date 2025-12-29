Rapport: 20 % av Steams inntekter går til Sverige

HQ

Som svenske har du all grunn til å stå oppreist. Nye tall viser at svenske selskaper dominerer spillmarkedet, i hvert fall på Steam, der hele 20 % av omsetningen går til et spill som er utviklet i eller på annen måte har tilknytning til Sverige. Det viser tall fra Alinea Analytics.

Dette er svært imponerende tall med tanke på den harde globale konkurransen, og ifølge Alinea er fem av de ti mest solgte spillene på Steam det siste året fra Sverige. Disse inkluderer Arc Raiders og Battlefield 6. I rapporten står det følgende:

"Sverige står for omtrent 20 % av Steams bruttoinntekter i 2025, og i utgivelsesvinduet 2024-2025 leverte svenske utviklere fem av Steams globale topp 10-bestselgere (Battlefield 6, R.E.P.O., Peak, ARC Raiders og Split Fiction)"

"Mer enn 1 100 spillselskaper er samlet rundt Stockholm, Malmö og Göteborg, og produserer AAA-franchiser (Battlefield, Indiana Jones, Paradox-katalogen), overlevelsesdominans (Valheim, V Rising), virale indie-suksesser (R.E.P.O, RV There Yet?) og Helldivers II - Sonys hittil raskest selgende førstepartstittel"

Alinea mener at Sveriges sterke spillkultur - tre tiår med erfaring, teknisk innovasjon og kreativitet - er grunnlaget for suksess snarere enn kortsiktige strategier for å tjene penger.