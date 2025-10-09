Rapport: 48 % av verdens spillere er kvinner

HQ

I lang tid ble dataspill først og fremst sett på som en hobby for menn. De fleste har nok en mistanke om at dette har endret seg betydelig i løpet av de siste tiårene, men hvordan er situasjonen i dag?

Ifølge Entertainment Software Associations rapport 2025 Global Power of Play (takk til GamesIndustry.biz) er det i nærmest total likestilling når det gjelder hvor mange som spiller spill. Studien ble utført på 24 216 aktive spillere over 16 år som spiller hver uke, og den viser at rundt 48 % av alle spillere er kvinner.

Med så utrolig jevne tall kan man kanskje gjette seg til at flere kvinner enn menn spiller i mange regioner, og i 10 av de 21 landene som deltok i undersøkelsen, er det faktisk betydelig flere kvinnelige spillere, blant annet i Brasil, Sør-Afrika og USA. ESAs administrerende direktør Stanely Pierre-Louis sier at smarttelefoner er det foretrukne spillformatet for både menn og kvinner:

"Mens mobilen er den foretrukne enheten for kvinner (64 % spiller på mobil), spiller nesten halvparten av mennene spill på mobile enheter, og det er også deres mest brukte enhet - så gapet er ikke så stort som man skulle tro."

Ser tallene omtrent ut som du hadde forventet, eller er de mer eller mindre skjeve i den ene eller andre retningen?