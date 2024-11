Rapport: Å kjøre en tre minutters video under Gamescom Opening Night Live koster € 465,000

HQ

Den 13. desember er det tid for årets utgave av The Game Awards, et show som tiltrekker seg flere og flere seere for hvert år. Men det er langt fra det eneste arrangementet programlederen Geoff Keighley arrangerer hvert år, som også inkluderer Summer Game Fest og Gamescom Opening Night Live.

Nå avslører tyske Games Wirtschaft hva det koster å vise trailere under sistnevnte show, og vi kan trygt si at det ikke er snakk om småpenger. Hvis du vil vise en 180 sekunders video under neste års messe, vil det koste €465 000 (£387 000), mens en kort 30 sekunders video vil koste €140 000 (£116 000) - noe som angivelig er en økning på 25 %.

Vi mistenker at prisene for The Game Awards er betydelig høyere, og vi gleder oss til å se hva Keighley har i vente for årets utgave. Vi kommer selvfølgelig til å dekke messen, og du kan lese om alt som skjer her på Gamereactor.