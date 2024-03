Rapport: Aaron Taylor-Johnson er valgt som den nye James Bond.

HQ

Ryktene om hvem som skal ta over som James Bond etter Daniel Craig har svirret helt siden No Time to Die hadde premiere i 2021. Produsentene har tatt seg god tid, men nå ser det endelig ut til at en løsning er på plass.

The Sun har publisert en ny rapport som sier at Aaron Taylor-Johnson er valgt til å bli den neste 007. Rapporten går så langt som til å si at Taylor-Johnson er klar til å signere en avtale som binder ham til rollen allerede denne uken, noe som betyr at vi uten tvil kan forvente en stor kunngjøring snart.

En kilde som uttaler seg til The Sun sier: "Når det gjelder Eon [Productions, selskapet som lager Bond-filmene], kommer Aaron til å signere kontrakten i løpet av de kommende dagene, og de kan begynne å forberede seg på den store kunngjøringen."

Det er fortsatt ingen informasjon om når den neste Bond-filmen vil ha premiere, og heller ingen informasjon om handlingen eller fortellingen.