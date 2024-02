Rapport: Airship Syndicate rammet av oppsigelser

HQ

Airship SyndicateAirship Syndicate, utvikleren bak Wayfinder, har blitt rammet av permitteringer. Informasjonen ble rapportert av Polygon's Nicole Carpenter, som uttalte at 12 personer har mistet jobben i selskapet, og at president Ryan Stefanelli og administrerende direktør Joe Madureira har tatt lønnskutt i et forsøk på å redusere virkningen av disse permitteringene.

En representant for Airship Syndicate har uttalt: "Denne avgjørelsen ble tatt for å sikre at Airship Syndicate kan fortsette å drive og levere gode opplevelser."

Alt dette skjer etter at utvikleren ble rammet av permitteringer og problemer i slutten av 2023, da utgiveren Digital Extremes bestemte seg for å trekke støtten fra Wayfinder, noe som førte til økonomiske problemer for utvikleren.