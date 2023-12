Rapport: Al Pacino og Robert De Niro gjenskapes med CGI og sminke i Heat 2

HQ

Hvis du hadde håpet å se Al Pacino eller Robert De Niro i Michael Manns kommende oppfølger til Heat, vil du bli svært skuffet. Ifølge regissøren til The Playlist vil de to skuespillerne bli gjenskapt gjennom en kombinasjon av stand-ins, CGI og sminke. Videre fortalte Mann også at filmen vil utspille seg flere år før originalen, og at versjonene av karakterene vi får se er yngre versjoner av McCauley og Hanna.

"Det blir en kombinasjon av CG og sminke. Det blir altså ikke Robert De Niro og Al Pacino som spiller McCauley og Hanna. Og den starter faktisk åtte år tidligere enn filmen. Den starter i 1988, og så hopper den til 2000. Men jeg vet egentlig ikke hvem jeg skal besette rollene med før jeg har skrevet manuset, men jeg er midt i manuskriptskrivingen nå. Og Warner Bros. har vært veldig tålmodige."

Hva synes du om valget om å gjenskape mennesker digitalt på denne måten?

Takk, The Playlist.