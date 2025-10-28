Rapport: Amazon skal kutte 30 000 jobber - inkludert ansatte som jobber med videospill

HQ

Trodde du at vi var ferdige med jobbkutt i spillindustrien? Glem det. Nå melder Bloomberg at det kan være tid for en av de verste rundene hittil. Denne gangen er det giganten Amazon som angivelig planlegger opptil 30 000 oppsigelser.

Ifølge rapporten vil kuttene påvirke "flere nøkkelavdelinger, inkludert logistikk, betalinger, videospill og cloud-computing-enheten." Vi vet ikke hvor mange av Amazons ansatte som jobber med spill som vil bli berørt, men de har ganske omfattende intern utvikling og har blant annet gitt ut New World. Amazon har også sin egen nettskytjeneste for spill, Luna.

Totalt har selskapet 350 000 ansatte, men hvis vi også tar med andre ansettelsesformer, er det totalt 1,5 millioner mennesker som jobber for Amazon i dag.