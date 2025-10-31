Rapport: Amazon kansellerer Ringenes Herre MMO

Det ser ut til at Amazon har kansellert sitt Lord of the Rings MMO etter store oppsigelser i spilldivisjonen. Oppsigelsene har berørt tusenvis, og vi har allerede sett nedleggelser som slutten på New World.

Som fanget av Rock Paper Shotgun, senior spillingeniør Ashleigh Amrine kunngjorde at hun mistet jobben på LinkedIn. Sammen med denne uheldige nyheten delte hun en oppdatering som helt sikkert vil opprøre Ringenes Herre-fans som ønsket en ny sjanse til å utforske Middle-earth.

"I morges var jeg en del av permitteringene hos Amazon Games, sammen med mine utrolig talentfulle jevnaldrende på New World og vårt begynnende Lord of the Rings-spill (dere ville ha elsket det)," sa hun. "Det er alltid tøft å se et så sterkt team gå gjennom noe slikt. Jeg har vært heldig som har fått jobbe med noen av de dyktigste, mest kreative og snille utviklerne jeg noensinne har møtt her."

Dette er faktisk det andre Ringenes Herre MMO-spillet som Amazon har kansellert. Det første ble laget i samarbeid med det kinesiske selskapet Leyou i 2019, før arbeidet ble avbrutt i 2021. Dette siste prosjektet var en del av en avtale med Embracer, og ble annonsert i 2023.