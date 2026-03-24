Rapport antyder at Oneplus kan forlate vestlige markeder

Skriften er på veggen for en av de mest disruptive smarttelefonprodusentene de siste årene, som ifølge rapporter kan være i ferd med å opphøre virksomheten i store deler av verden. Kilder hos 9to5Google hevder at OnePlus vil legge ned sin virksomhet i store deler av Europa og USA, og flytte fokuset til Asia fremover.

Det er ingen nøyaktig tidslinje, men det nevnes at ansatte på mange steder allerede har blitt varslet og tilbudt sluttpakker i forkant av nedleggelsen, som kan finne sted så tidlig som i april. Bakgrunnen er et såkalt "strategisk skifte", der Kina og India er identifisert som det fremtidige markedet for OnePlus. Dette går også hånd i hånd med rapporter om at merket har slitt i flere internasjonale markeder og rett og slett ikke har solgt godt nok.

Som om ikke det var nok, har sjefen for OnePlus i India sagt opp og returnert til Kina, noe som ytterligere gir næring til spekulasjoner om at noe er på gang internt. OnePlus selv har imidlertid ikke bekreftet noe av denne informasjonen, så det hele bør tas med et saltkorn. Vi håper absolutt at ingenting av dette er sant, og at vi kan fortsette å se frem til rimeligere telefoner og nettbrett fra OnePlus.

Eier du en OnePlus, og er du fornøyd med den?