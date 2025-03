Rapport: Apple TV+ taper Apple 1 milliard dollar per år

HQ

Til tross for flere prisbelønte produksjoner, går Apple TV+ tilsynelatende ikke bra, med et årlig tap på rundt 1 milliard dollar per år. Dette er ifølge en rapport fra The Information, som påpeker hvordan Apple har pumpet inn rundt 5 milliarder dollar årlig siden tjenestens lansering i 2019, noe som riktignok også har gitt oss mange virkelig gode produksjoner som Monarch: Legacy of Monsters, Severance, og Masters of the Air, men som likevel har hatt problemer med å tiltrekke seg abonnenter.

Sammenlignet med Netflix, Disney+ og Amazon Prime Video henger tjenesten etter, og i fjor ble det rapportert at Apple TV+ hadde 45 millioner abonnenter, noe som er en brøkdel av de 301 millionene som Netflix rapporterte i fjerde kvartal i fjor. Men til tross for motvinden holder Apple stand og fortsetter å investere i tjenesten, selv om det har vært noen nedskjæringer.

Hvorfor tror du Apple TV+ ikke klarer å tiltrekke seg like mange abonnenter som konkurrentene?