Rapport: Assassin's Creed Jade er forsinket til 2025

HQ

Det ser ut til at vi kan komme til å mangle en Assassin's Creed-utgivelse i år, for selv om det ryktes at det berømte Assassin's Creed Red vil dukke opp senere i 2024, kan Assassin's Creed Jade bli utsatt til neste år.

Det skriver Reuters, som hevder at Tencent prioriterer arbeidet med det nylig lanserte DreamStar. DreamStar, som er svaret på NetEases Eggy Party, har mye på spillkontoen for Tencent, og derfor kan det hende at storbudsjettstitler som Assassin's Creed Jade må vike plass.

Spillet har angivelig vært under utvikling i minst fire år. Vi fikk sjansen til å sjekke det ut i fjor, og det virket som en gjenkjennelig Assassin's Creed-opplevelse i håndflaten din. Men med tanke på det skiftende fokuset bort fra sofistikerte opplevelser til fordel for spill som er enkle å spille, kan det hende at spillet blir liggende i hyllene en stund før det slippes.