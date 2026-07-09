Rapport: « Avowed 2» er avlyst, da Obsidian i stedet ønsker å fokusere på et nytt Fallout-spill
Obsidian Entertainment ble hardt rammet av Microsofts nedbemanninger og vil nå satse på tryggere prosjekter fremover.
Flere dager senere kommer det fortsatt frem informasjon om de massive nedbemanningene Microsoft kunngjorde mandag. Nå som støvet har begynt å legge seg, vet vi at et av de hardest rammede studioene er Obsidian Entertainment, hvor 52 ansatte har mistet jobben.
En stor del av disse ansatte jobbet trolig med « Avowed 2» – som nå tilsynelatende er avlyst (takk til Game File), ettersom Xbox-sjef Asha Sharma ønsker å satse mer på tryggere prosjekter. Vi mistenker imidlertid at mange ikke vil være altfor skuffet over dette, ettersom Bloomberg melder at ressursene i stedet vil bli rettet mot et nytt «Fallout»-spill.
Ja, studioet som en gang laget « Fallout: New Vegas (et spill mange anser som det beste i serien) vil få i oppdrag å lage en ny tittel. Og det blir bare bedre. Ifølge rapporten skal Josh Sawyer lede prosjektet – som tilfeldigvis er den samme personen som sto bak «New Vegas».
Bortsett fra at vi selvfølgelig beklager nedbemanningene – hva synes du om beslutningen om å satse på et nytt Fallout-spill i stedet for en oppfølger til « Avowed?