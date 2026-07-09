Rapport: « Avowed 2» er avlyst, da Obsidian i stedet ønsker å fokusere på et nytt Fallout-spill

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Flere dager senere kommer det fortsatt frem informasjon om de massive nedbemanningene Microsoft kunngjorde mandag. Nå som støvet har begynt å legge seg, vet vi at et av de hardest rammede studioene er Obsidian Entertainment, hvor 52 ansatte har mistet jobben.

En stor del av disse ansatte jobbet trolig med « Avowed 2» – som nå tilsynelatende er avlyst (takk til Game File), ettersom Xbox-sjef Asha Sharma ønsker å satse mer på tryggere prosjekter. Vi mistenker imidlertid at mange ikke vil være altfor skuffet over dette, ettersom Bloomberg melder at ressursene i stedet vil bli rettet mot et nytt «Fallout»-spill.

Ja, studioet som en gang laget « Fallout: New Vegas (et spill mange anser som det beste i serien) vil få i oppdrag å lage en ny tittel. Og det blir bare bedre. Ifølge rapporten skal Josh Sawyer lede prosjektet – som tilfeldigvis er den samme personen som sto bak «New Vegas».

Bortsett fra at vi selvfølgelig beklager nedbemanningene – hva synes du om beslutningen om å satse på et nytt Fallout-spill i stedet for en oppfølger til « Avowed?